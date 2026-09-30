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Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Захоплення літака Flydubai. Ще один рейс до Тель-Авіва перервав політ
Пілоти літака, який відправив сигнал про захоплення, отримали значні поранення
фото: Flydubai, соцмережі

Літак FZ1081 розвернувся та попрямував назад до Дубая, після можливої загрози теракту

Ще один літак Flydubai, який виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, перервав політ та розвернувся назад до ОАЕ. Йдеться про рейс FZ1081. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані сервісу Flightradar24 та дані ізраїльських ЗМІ.

За даними сервісу відстеження польотів, літак змінив напрямок руху та почав повертатися до Дубая. Причина розвороту наразі не повідомляється.

Це сталося після інциденту з іншим рейсом Flydubai, який також прямував із Дубая до Тель-Авіва. Літак FZ1073 під час польоту подав аварійні сигнали, зокрема код 7500, який використовується у випадках незаконного втручання в роботу повітряного судна.

Після цього літак змінив маршрут і здійснив посадку в аеропорту Табук у Саудівській Аравії. На борту перебували близько 150 пасажирів. Усі вони залишилися живими та були взяті під контроль саудівських служб.

Як повідомляли ізраїльські та міжнародні ЗМІ, причиною інциденту на борту FZ1073 стала сутичка між пілотами. Через різку зміну висоти та сигнал про можливе незаконне втручання ізраїльські військові привели сили в підвищену готовність. Згодом ізраїльські посадовці заявили, що ознак захоплення літака не виявлено.

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Варто зазначити, що журналісти, посилаючись на джерела серед посадовців, повідомляли про те, що пілот міг спробувати вчинити теракт. Про це також мсожуть свідчити дані про різке зниження літака. Є версія, що пілот міг направити літак з пасажирами в хмарочоси, аби повторити сценарій теракту 11 вересня. 

Авіакомпанія Flydubai підтвердила, що на борту рейсу FZ1073 стався інцидент, і повідомила про співпрацю з відповідними органами. Подальші деталі компанія обіцяла оприлюднити після отримання підтвердженої інформації.

Причини, через які другий рейс FZ1081 перервав політ і повернувся до Дубая, наразі залишаються невідомими. Даних про те, що його розворот безпосередньо пов'язаний із попереднім інцидентом, наразі немає.

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Теги: Ізраїль літак кримінал теракт

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