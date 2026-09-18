Мендель таки виступила перед Європарламентом після заборони на вхід

Колишня прессекретарка Зеленського долучилася до заходу через відеозв'язок та заявила, що нинішню стратегію війни потрібно змінювати

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель таки виступила на заході у Європейському парламенті після того, як охорона не дозволила їй потрапити до будівлі. Її промову показали у форматі відеозвернення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Мендель у Facebook.

Основною темою виступу стало завершення російсько-української війни. Мендель заявила, що Україна та Європа, на її думку, продовжують обирати ескалацію замість дипломатії. Вона стверджує, що затягування бойових дій погіршує демографічну, економічну та соціальну ситуацію в Україні.

Мендель також виступила за повернення до дипломатичних контактів із Москвою. Водночас вона наголосила, що саме Росія розпочала війну, а дії російського диктатора Володимира Путіна не мають виправдання.

«Чи можна дружити з Росією? Як українка, я не бачу можливості негайної дружби після болю, який ми пережили. Але чи мусимо ми далі вбивати одне одного? Одне – не бути друзями; зовсім інше – продовжувати вбивати. Росію можна стримувати й не дати повторити таку агресію – не війною, а розумом, дипломатією і людяністю», – заявила Мендель.

Вона також розкритикувала посилення мілітаризації європейських держав та політику подальшого тиску на Москву. На думку Мендель, підхід до завершення війни необхідно переглянути.

«Час змінювати стратегію. Інакше не може бути, коли змінилися люди і обставини. Ситуація в Україні з кожним днем критичніша. Тож я питаю вас, законодавців: чому ви не змінюєте стратегію? Хтось має сказати прямо – дипломатії погроз не існує. Її просто немає», – сказала вона.

Наприкінці промови Мендель виступила за дипломатичне завершення війни та відновлення стабільності й безпеки в Європі. Вона також подякувала представникам німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD), зокрема співголові партії Тіно Хрупаллі та євродепутату Гансу Нойгоффу, який запросив її на захід.

Нагадаємо, 16 вересня охорона не дозволила Мендель потрапити до будівлі Європейського парламенту, де вона планувала взяти участь у заході за участю представників AfD. За словами колишньої прессекретарки Зеленського, про заборону на вхід вона дізналася за кілька годин до запланованого виступу. Причини такого рішення їй, за її твердженням, не пояснили.