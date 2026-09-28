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19 валіз і мільйон євро: у Чорногорії затримали російське подружжя

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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19 валіз і мільйон євро: у Чорногорії затримали російське подружжя
Після затримання у росіян знайшли мільйон євро
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У багажі виявили техніку, яку могли використовувати для стеження та виявлення прослуховувальних пристроїв

У Чорногорії затримали громадян Росії, яких перевірили в аеропорту Тивата перед вильотом до Тель-Авіва з 19 валізами: у багажі знайшли незадекларовану електроніку та гроші, а під час подальшого обшуку помешкання – ще близько €1 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на чорногорське видання Vijesti та Управління поліції Чорногорії.

Затримання в аеропорту Тивата

Йдеться про 31-річного Олександра Круглянського та 42-річну Олександру Круглянську – за даними Vijesti, обоє мають, крім російського, ще й ізраїльське громадянство. 23 вересня їх перевірили на кордоні перед вильотом до Тель-Авіва: пара везла окремий багаж із 19 валіз.

Під час огляду митники й прикордонники виявили €26 210, 1150 ізраїльських шекелів, а також значну кількість незадекларованої IT-техніки та медикаментів, повідомило Управління поліції Чорногорії. У правоохоронців також вилучили кілька засобів зв'язку – їх ще досліджуватимуть.

За даними Vijesti, саме електроніка привернула найбільшу увагу: у 17 із 19 валіз, за версією видання, була техніка, яку можна застосовувати для моніторингу, спостереження й виявлення пристроїв для прослуховування.

19 валіз і мільйон євро: у Чорногорії затримали російське подружжя фото 1
фото: Управління поліції Чорногорії

Серед вилученого:

  • GPS-трекер із мікрофоном;
  • професійний детектор радіосигналів BugHunter Professional BH-04;
  • камери відеоспостереження та обладнання для відеонагляду;
  • комп'ютерні комплектуючі й накопичувачі пам'яті;
  • кабелі та інша електроніка.

За описом виробника, BugHunter Professional BH-04 призначений для виявлення радіопередавачів, зокрема прихованих бездротових мікрофонів і камер. Сама наявність такого приладу ще не доводить шпигунську діяльність власників, а офіційно чорногорська влада поки не заявляла про шпигунство.

19 валіз і мільйон євро: у Чорногорії затримали російське подружжя фото 2
фото: Управління поліції Чорногорії

Після затримання знайшли мільйон євро

Далі правоохоронці обшукали об'єкти, якими користувалося подружжя, – у Будві та Барі. В одній із квартир у Будві обшук тривав понад 12 годин: там і виявили близько €1 млн, а також додаткову техніку та інші речі, повідомляє Vijesti. Тобто мільйон євро знайшли не у валізах в аеропорту, а вже під час обшуку помешкання: у багажі йшлося лише про €26 210 та 1150 шекелів.

За даними видання, Круглянські мали туристичні візи й раніше вже кілька разів приїжджали до Чорногорії. Походження грошей і призначення техніки встановлюють правоохоронці, до цього залучили Агентство національної безпеки Чорногорії та міжнародну розвідувальну спільноту.

У чому підозрюють росіян

Попри вилучену техніку, яку пов'язують із можливим стеженням, офіційні підозри поки стосуються контрабанди товарів і відмивання грошей: саме за цими статтями прокурор Основної державної прокуратури в Которі розпорядився затримати подружжя.

Після допиту слідчий суддя Основного суду Котора Шпіро Павичевич обрав Круглянським запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 30 днів – через ризик втечі. Самі затримані на допиті скористалися правом не давати показань, їхні інтереси представляв адвокат.

Нагадаємо, Чорногорія готується змінити правила в'їзду для росіян: за проєктом постанови уряду, безвізовий режим для громадян Росії та Білорусі можуть скасувати вже після 31 жовтня 2026 року.

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Теги: шпигун Ізраїль росіяни прослуховування гроші Чорногорія обшук

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