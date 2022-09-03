Під «Рускім домом» у Кишиневі пройшов мітинг

Під час акції під стінами організації молдовські активісти включили звуки повітряної тривоги

Під стінами пропагандистської організації «Центр російської культури» в Кишиневі пройшов мітинг. Активісти протестували проти російської агресії, передає кореспондент «Главкому».

Співробітники установи проводили так званий диктант перемоги фото: glavcom.ua

Співробітники установи цього дня проводили так званий диктант перемоги.

Під час акції під стінами організації молдовські активісти включили звуки повітряної тривоги. На транспарантах мітингувальників були написи: «Окупанти та убивці поза культурою», «Пушкіну за вас соромно», «Достоєвському соромно за росіян ще більше, ніж за Роскольнікова».

Дехто з охочих написати диктант у російському культурному центрі так і не наважився зайти в будівлю. Водночас, співробітники час від часу виходили ображати мітингувальників, називаючи їх «нацистами».

Раніше міністерство закордонних справ Молдови викликало представника російського посольства у Кишиневі після заяви міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова про утиски російськомовних в країні.

Нагадаємо, Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». Російський міністр висловив сподівання, що влада Молдови «вчинить правильно і кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом». Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови.