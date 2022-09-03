Під «Рускім домом» у Кишиневі пройшов мітинг
Під час акції під стінами організації молдовські активісти включили звуки повітряної тривоги
Під стінами пропагандистської організації «Центр російської культури» в Кишиневі пройшов мітинг. Активісти протестували проти російської агресії, передає кореспондент «Главкому».
Співробітники установи цього дня проводили так званий диктант перемоги.
Під час акції під стінами організації молдовські активісти включили звуки повітряної тривоги. На транспарантах мітингувальників були написи: «Окупанти та убивці поза культурою», «Пушкіну за вас соромно», «Достоєвському соромно за росіян ще більше, ніж за Роскольнікова».
Дехто з охочих написати диктант у російському культурному центрі так і не наважився зайти в будівлю. Водночас, співробітники час від часу виходили ображати мітингувальників, називаючи їх «нацистами».
Раніше міністерство закордонних справ Молдови викликало представника російського посольства у Кишиневі після заяви міністра закордонних справ країни-агресорки Сергія Лаврова про утиски російськомовних в країні.
Нагадаємо, Сергій Лавров пообіцяв, що Кремль «захищатиме інтереси російськомовного населення» у Молдові. Лавров нагадав, що Молдова має Придністровський регіон, на території якого діє невизнана Придністровська Молдавська Республіка, а також автономне територіальне утворення Гагаузія, яке «також претендує на особливий статус». Російський міністр висловив сподівання, що влада Молдови «вчинить правильно і кине грати в геополітичні ігри, що нав'язуються Заходом». Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх «миротворців» у невизнаному Придністров’ї на території Молдови.
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