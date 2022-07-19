Молдова: фейкові «мінери» продовжують тероризувати Кишинів (фото)

Псевдомінери продовжують повідомляти у поліцію про загрозу вибухів

Невідомі залишають неправдиві повідомлення про загрозу вибухів у лікарнях та будівлях органів влади

У вівторок, 19 липня, в Кишиневі вкотре зареєстровані фейкові повідомлення про замінування адміністративних будівель та державних закладів. Повідомлення про «замінування» поліція у Молдові фіксує уже протягом двох тижнів, передає кореспондент «Главкому».

Зранку правоохоронні органи другий день поспіль отримали повідомлення про мінування будівлі Вищої судової палати. Також невідомі повідомили про «замінування» столичної клінічної лікарні № 1 «Георге Паладі». Про те, що повідомлення виявилися неправдивими, підтвердили виданню DEschide.md в управлінні поліції Кишинева.

Надвечір правоохоронні органи та спеціалісти вибухотехнічної служби перевіряли повідомлення про замінування столичного суду району Буюкани.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, погрози про замінування отримала дирекція з моніторингу Вищої судової палати.

Також 5 липня повідомлялося, що у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися.

Раніше президент Молдови Мая Санду підписала закон про заборону програм новин з Росії, які поширюють дезінформацію. Документ набув чинності 24 червня.

Директор Центру надання допомоги українським біженцям у Молдові Дмитро Лєкарцев розповів у інтерв'ю «Главкому», що російські структури ведуть інформаційну кампанію з дискредитації українських біженців у Молдові.

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