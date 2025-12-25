Головна Світ Політика
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака
Міністр запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем
фото: «Голос Америки»

Раніше Польща перехопила російський літак поблизу кордону

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент з російським військовим літаком, який був перехоплений над Балтійським морем, відзначив роботу польських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Косіняк-Камиш запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем та біля кордону з Білоруссю.

«Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тис. наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно», – зазначив він.

Раніше Польща заявила про «напружену ніч» для військових через появу російського літака над Балтійським морем поблизу польського кордону та проникнення метеозондів із Білорусі.

Нагадаємо, 23 грудня Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії на Україну. Підняття авіації у Польщі та Румунії стало стандартною процедурою після випадків перетину повітряного простору сусідніх країн російськими ударами по Україні.

