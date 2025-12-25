Міноборони Польщі прокоментувало перехоплення російського розвідувального літака

Раніше Польща перехопила російський літак поблизу кордону

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи інцидент з російським військовим літаком, який був перехоплений над Балтійським морем, відзначив роботу польських військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис політика.

Косіняк-Камиш запевнив, що польські військові контролювали ситуацію над Балтійським морем та біля кордону з Білоруссю.

«Ще одна напружена ніч для оперативних служб Польського війська. Усі провокації, як над Балтійським морем, так і на кордоні з Білоруссю, були під повним контролем. Дякую майже 20 тис. наших солдатів, які під час свят пильнують нашу безпеку – і, як бачимо, роблять це надзвичайно ефективно», – зазначив він.

Раніше Польща заявила про «напружену ніч» для військових через появу російського літака над Балтійським морем поблизу польського кордону та проникнення метеозондів із Білорусі.

Нагадаємо, 23 грудня Польща підняла у повітря авіацію у зв’язку з комбінованою атакою Росії на Україну. Підняття авіації у Польщі та Румунії стало стандартною процедурою після випадків перетину повітряного простору сусідніх країн російськими ударами по Україні.