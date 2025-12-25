Росія допомогла Північній Кореї побудувати першу атомну субмарину – NYT

Раніше повідомлялося, що Пхеньян отримує від Москви «різні технології» для підводних програм

Російська Федерація допомогла Північній Кореї побудувати свій перший атомний підводний човен. Москва надала Пхеньяну допомогу в обмін на військових та озброєння для ведення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Експерт з армії КНДР Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін припустив, що Північна Корея отримала від країни-агресорки технологічну допомогу. За словами фахівці, Москва могла надати цю допомогу в обмін на відправку північнокорейських військових та надання РФ озброєння для продовження війни в Україні.

Крім того, Хон Мін прокоментував кадри першого атомного підводного човна КНДР. «Завершений і зварений корпус означає, що вони вже встановили всередині ядерний реактор», – зазначив він.

До слова, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин спостерігав за будівництвом підводного човна разом зі своєю дочкою, потенційною спадкоємицею, та керував випробуванням ракет класу «земля-повітря» великої дальності.

Ракетні випробування, проведені поблизу східного узбережжя, були спрямовані на оцінку стратегічних технологій ядерної держави для створення нового типу висотних ракет. Під час випробувань ракети знищили повітряні цілі на відстані до 200 км.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю». Глава КНДР згадав про будівництво нових есмінців, що, за його словами, стало першим важливим кроком у становленні Північної Кореї як морської держави, а також про безперервне зміцнення стратегічних ядерних сил та вдосконалення характеристик звичайного озброєння.