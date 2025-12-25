Головна Світ Політика
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Загибель військового командування Лівії. Туреччина розпочала вивчення чорних скриньок
Знайдені уламки літака
фото з відкритих джерел

За попередніми даними, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність

Туреччина розпочала аналіз чорних скриньок з літака Falcon 50, на борту якого перебував начальник генерального штабу Лівії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Приватний літак з генералом Мухаммадом Алі Ахмадом аль-Хаддадом, чотирма іншими військовими посадовцями і трьома членами екіпажу на борту розбився 23 грудня. Лівійські офіційні особи заявили, що причиною аварії стала технічна несправність літака.

Уламки літака були розкидані по площі 3 кв. км, що ускладнило рятувальні роботи. Міноборони Туреччини заявило, що розпочався технічний аналіз чорних скриньок. Розслідування авіакатастрофи відбувається у співпраці з лівійською стороною.

Нагадаємо, 23 грудня в Туреччині сталася авіакатастрофа, в якій загинув начальник Генерального штабу Лівії Мохаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад та ще четверо високопосадовців. Літак, на борту якого перебував також командувач Сухопутних військ Лівії, директор Управління військового виробництва, радник начальника Генштабу та фотограф пресслужби, розбився під час повернення з офіційної поїздки до Анкари. 

Як повідомлялося, турецькі пошукові групи вилучили чорні скриньки з місця катастрофи приватного літака, внаслідок якої загинули вісім осіб, серед яких командувач військових сил Лівії та інші високопосадовці.

До слова, Лівія оголосила триденну національну жалобу у зв'язку з трагедією. На всіх державних установах країни були приспущені прапори. Прем'єр-міністр Лівії Абдулхамід Дбейбах висловив співчуття та зазначив, що ця втрата є великою трагедією для країни та військової установи Лівії.

Теги: Лівія авіакатастрофа

