Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Ватикан створив план візиту Папи Лева до України – ЗМІ
Папа Лев прагне того, щоб його візит мав значний вплив на ситуацію в Україні
фото: explainer.ua

Головною перешкодою візиту понтифіка до України залишається питання безпеки

У Ватикані триває розгляд можливого візиту Папи Лева до України. Апостольський нунцій дипломатичний представник Папи Римського Вісвальдас Кульбокас повідомив, що не виключає такої можливості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Rzeczpospolita.

У Ватикані стверджують, що там вже розробили організаційний план щодо можливого візиту Папи Лева до України. Вісвальдас Кульбокас пояснив, що Ватикан має на меті зробити все можливе для того, аби візит Папи Римського до України був не просто протокольним заходом. Адже Папа Лев прагне того, щоб його приїзд мав значний вплив на хід війни.

«Суть у тому, щоб Папа зрозумів, що його візит буде важливим не лише символічно, але й духовно – для України та всього світу. Ми повинні працювати над досягненням цієї мети. Якщо такої поїздки ще не було, значить, робота ведеться», – наголосив Вісвальдас Кульбокас. Зокрема, у ЗМІ наголошують на тому, що головною перешкодою для того, щоб понтифік прибув до України є питання безпеки.

Раніше Главком писав про те, що Папа Лев призначив 13 нових єпископів у містах США. Десять з них, зокрема і єпископ, призначений Папою Римським у Нью-Йорку, виступали проти політики президента США Дональда Трампа щодо його антиміграційної політики.

Також повідомлялося, як Ватикан відзначає Різдво з новим Папою Римським. Різдвяні урочистості у Ватикані цього року проходять за традиційним сценарієм, однак уперше за понтифікату Папи Римського Лева XIV. Центральними подіями стали відкриття різдвяної ялинки та вертепу на площі Святого Петра, а також підготовка до нічної меси й благословення Urbi et Orbi.

