Захарова закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Речниця МЗС РФ закликала росіян утриматися від поїздок до Німеччини
фото: МЗС Росії/Тelegram

Марія Захарова виступила з низкою заяв під час брифінгу 25 грудня

Росіян закликають не їхати до Німеччини без «нагальної потреби». Таку заяву зробила речниця МЗС Росії Марія Захарова. Про це повідомляє «Главком».

Відповідну заяву також поширила низка пропагандиських російських ЗМІ. «У Німеччині триває необґрунтоване переслідування російських громадян і співвітчизників з боку державних чиновників. Ми наполегливо закликаємо громадян нашої країни утриматися від поїздок до ФРН без нагальної потреби. Відповідні рекомендації опубліковані на офіційних ресурсах міністерства та закордонних установ», – сказала Захарова на брифінгу 25 грудня.

Крім цього Захарова заявила, що утримання росіян від поїздок до Німеччини може бути «корисним  представникам журналістського корпусу, які відряджаються до Німеччини, тому що є проблеми».

Відомо, що такі настрої пов’язані з тим, що нещодавно росіяни порушили санкції, за даними поліції Німеччини. Щодо цього Марія Захарова згадала інцидент з російським тренером петербурзького клубу «Зеніт» Сергієм Семаком та його дружиною.

Нагадаємо, як офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у розмові з пропагандистами назвала нацизмом рішення польської влади не пустити на чемпіонат Європи російських плавців. «Це нацизм», – сказала Захарова, відповідаючи на питання про рішення влади Польщі щодо недопуску росіян.

Раніше «Главком» писав про те, що Італія хоче отримати вибачення від Росії через висловлювання речниці МЗС Марії Захарової, яка висміяла обвал вежі в Римі. Міністерство закордонних справ Італії офіційно викликало російського посла, щоб вручити йому ноту протесту.  Росіянка заявила, що обвал вежі відбувся через те, що Італія «витрачає кошти платників податків» на війну.

Теги: росія росіяни МЗС Німеччина

