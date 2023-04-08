У мережі з’явилася нова порція секретних документів США

У секретних матеріалах є інформація, зокрема, про підготовку українського наступу

Співробітник американської розвідки назвав новий витік кошмаром для країн «П'яти очей»

У п'ятницю в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю. Про це повідомила газета New York Times.

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До цього стався витік американських документів місячної давності щодо підготовки українського наступу.

Нова порція секретних матеріалів включає понад 100 документів. Масштаб витоку поряд із секретністю самих документів потенційно може завдати величезних збитків, сказали американські чиновники.

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Високопоставлений співробітник розвідки назвав витік «кошмаром для «П'яти очей», відсилаючи до альянсу країн, які активно обмінюються розвідданими (США, Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада).

Як пише NYT, один із документів, опублікованих на анонімному форумі 4chan, містить карту, на якій видно хід бойових дій в українському Бахмуті. Проте документи, ймовірно, стосуються не лише секретних даних про військові плани України.

Аналітики, які вивчили документи, кажуть, що у новій порції даних є конфіденційні матеріали з брифінгів, що стосуються Китаю, Індо-Тихоокеанського регіону, Близького Сходу та тероризму.

У заяві Пентагону в четвер говорилося, що міністерство оборони вивчає інформацію про можливий витік. У п'ятницю, коли було виявлено нову порцію документів, представники відомства заявили, що їм нема чого додати.

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Однак у приватних бесідах співробітники кількох органів, які відповідають за національну безпеку, визнали і те, що влада поспіхом шукає джерело витоку, і побоювання, що злитих документів буде ще більше.

Один із чиновників розповів NYT, що, швидше за все, витік стався не з боку України, оскільки до деяких злитих документів Київ не мав доступу.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

За даними США, до «зливу» секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.