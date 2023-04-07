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У мережу потрапили таємні документи про контрнаступ ЗСУ? Банкова роз’яснила

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У мережу потрапили таємні документи про контрнаступ ЗСУ? Банкова роз’яснила
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фото ілюстративне

Москві дуже хочеться зірвати український контрнаступ

В Офісі президента заявили, що недавній злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«З розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від «солсберійських пригод», «триденних планів» та інших провалів – це фотошоп та «віртуальні псевдосливи». Москві дуже хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Незабаром», – написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

До слова, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Також міністр Резніков пояснив, чи буде достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: США НАТО ЗСУ контрнаступ

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