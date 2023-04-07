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У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У мережу потрапили таємні документи США й НАТО щодо контрнаступу України – ЗМІ
Опубліковані документи, схоже, були частково змінені, що може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви
фото: Facebook / GeneralStaff.ua

Документи містять інформацію про те, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу та яку кількість техніки отримає

У соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі.

Як зазначається, оприлюднені документи датуються 1 березня. У них немає конкретних бойових планів, не йдеться також про дату й місце майбутнього контрнаступу. Однак вони містять інформацію про те, скільки бригад Україна планує підготувати для контрнаступу та яку кількість техніки отримає. Також у них є відомості про те, скільки щоденно витрачається боєприпасів до HIMARS.

Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

«Ми знаємо про повідомлення про публікації в соціальних мережах, і департамент розглядає це питання», – сказала заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Військові аналітики зауважили, що опубліковані документи, схоже, були частково змінені. У них завищені американські оцінки щодо кількості загиблих українських військових і занижене число вбитих російських військових. Це може вказувати на спробу дезінформації з боку Москви, попередили експерти.

Водночас аналітики заявили NYT, що частина документів виглядає автентичною і може надати РФ цінну інформацію про графіки доставки зброї та військ, чисельність сформованих українських підрозділів та інші військові подробиці.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ закрита для широкого загалу, нею на планеті володіють не більше 3-5 людей.

До слова, за повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.

Також міністр Резніков пояснив, чи буде достатньо для контрнаступу зброї, яку передають Україні партнери.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: документи військові Україна Пентагон контрнаступ

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