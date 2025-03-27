У Молдові затримано ще одного політика: його партія пов’язана з Росією

У центрі боротьби з корупцією пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил

В аеропорту Кишинева у Молдові затримали очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу. Як передає «Главком», про це повідомляє молдовське медіа NewsMaker.

Коментуючи своє затримання, Лунгу заявив, що на сьогодні він не є субʼєктом кримінального провадження, щодо нього немає жодного рішення судді чи прокурора.

«Це – чергове свавілля, яке чинить нинішня влада! Ми всі розуміємо, і вони розуміють, що у них земля йде з-під ніг, і вони намагаються хоч якось утриматися при владі», – заявив політик.

Представники партії Молдови «Дія і солідарність» назвали слова Олексія Лунгу вигадкою. У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦБК) пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил.

Торік поліція розпочала розслідування проти Лунгу за фактом хуліганства: він протестував біля будівлі суду Кишинева, де проходило засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул. Днями її затримали в аеропорту столиці, посадовиця перебуває в ізоляторі НЦБК.

Партія «Шанс», яку Олексій Лунгу очолив у 2023 році, перейняла стилістику нині забороненої проросійської партії «Шор». Крім того, «Шанс» входить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», створеного бізнесменом і політиком Іланом Шором, повʼязаним з Москвою.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Згодом Євгенія Гуцул звернулася до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням тиснути на владу Молдови, аби її звільнили. У своєму листі вона закликала очільника Кремля використати «увесь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та якнайшвидшого звільнення».