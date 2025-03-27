Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Молдові затримано ще одного політика: його партія пов’язана з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові затримано ще одного політика: його партія пов’язана з Росією
Торік поліція розпочала розслідування проти Лунгу за фактом хуліганства
фото: російські медіа

У центрі боротьби з корупцією пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил

В аеропорту Кишинева у Молдові затримали очільника партії «Шанс» Олексія Лунгу. Як передає «Главком», про це повідомляє молдовське медіа NewsMaker.

Коментуючи своє затримання, Лунгу заявив, що на сьогодні він не є субʼєктом кримінального провадження, щодо нього немає жодного рішення судді чи прокурора.

«Це – чергове свавілля, яке чинить нинішня влада! Ми всі розуміємо, і вони розуміють, що у них земля йде з-під ніг, і вони намагаються хоч якось утриматися при владі», – заявив політик.

Представники партії Молдови «Дія і солідарність» назвали слова Олексія Лунгу вигадкою. У Національному центрі боротьби з корупцією (НЦБК) пояснили, що викликали чоловіка, щоб повідомити йому про підозру у незаконному фінансуванні політсил.

Торік поліція розпочала розслідування проти Лунгу за фактом хуліганства: він протестував біля будівлі суду Кишинева, де проходило засідання у справі башкана Гагаузії Євгенії Гуцул. Днями її затримали в аеропорту столиці, посадовиця перебуває в ізоляторі НЦБК.

Партія «Шанс», яку Олексій Лунгу очолив у 2023 році, перейняла стилістику нині забороненої проросійської партії «Шор». Крім того, «Шанс» входить до проросійського обʼєднання молдовської опозиції «Перемога», створеного бізнесменом і політиком Іланом Шором, повʼязаним з Москвою.

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Згодом Євгенія Гуцул звернулася до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням тиснути на владу Молдови, аби її звільнили. У своєму листі вона закликала очільника Кремля використати «увесь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та якнайшвидшого звільнення».

Читайте також:

Теги: Молдова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2024 році Євгенія Гуцул приїздила до Москви й зустрічалася з очільником Кремля Путіним.
У Молдові затримана проросійська політикиня, що фотографувалася з Путіним
Вчора, 08:10
Під час хвилини мовчання підвелися депутати, яких повʼязують з Іланом Шором, депутати від Блоку комуністів і соціалістів
У Молдові депутати вшанували загиблих росіян після атаки дронів на Москву
13 березня, 16:51
Якщо книга «Про що мріють ангели» ілюструє трагічний бік війни, то комікс «Люди перемоги. Конан» – героїчний
У Мілані українці презентували комікс для дітей про сучасного героя-розвідника (фото)
3 березня, 13:49
Раніше уламки дронів падали і на територію сусідньої Молдови
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
1 березня, 17:44
Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
1 березня, 07:03
Міхай Попшой розкритикував російського дипломата за візит до Придністров'я
Молдова відклала акредитацію російського посла через заяви Кремля
28 лютого, 09:09

Політика

США припинили внески до Світової організації торгівлі
США припинили внески до Світової організації торгівлі
Мелоні кличе Трампа приєднатися до наступного саміту на підтримку України
Мелоні кличе Трампа приєднатися до наступного саміту на підтримку України
Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав команду Трампа провінціалами в барі
Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав команду Трампа провінціалами в барі
Дональд Трамп запропонував незвичайний спосіб боротьби з безхатьками
Дональд Трамп запропонував незвичайний спосіб боротьби з безхатьками
У Молдові затримано ще одного політика: його партія пов’язана з Росією
У Молдові затримано ще одного політика: його партія пов’язана з Росією
Латвія розширює оборону на фоні загроз від Росії
Латвія розширює оборону на фоні загроз від Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9889
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
9529
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
9455
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua