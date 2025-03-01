Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років
Знахідку вилучено для проведення експертизи, зауважують прикордонники
Прикордонники Чернівецького загону у пункті пропуску Мамалига у вантажному автомобілі жителя Вінницької області виявили старовинні монети і кам’яну сокиру. Чоловік прямував до Молдови. Про це повідомляє ДПСУ.
Під час огляду автомобіля прикордонники Чернівецького загону на спальному місці водія в коробці виявили чотири монети, датовані початком минулого століття та кам’яну сокиру, якій, скоріш за все, не одна тисяча років.
«Дані предмети можливо становлять культурну та історичну цінність. Знахідку вилучено для проведення експертизи. Представники митниці склали протокол про порушення митних правил», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що старовинну ікону та медалі жителька Дніпра намагалась вивезти через пункти пропуску «Шегині» на Львівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що у 38-річної жінки виявили ікону, яка датована 1913 роком. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.
Також на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність.
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