Українець намагався вивезти через кордон кам’яну сокиру, якій декілька тисяч років

Знахідку вилучено для проведення експертизи, зауважують прикордонники

Прикордонники Чернівецького загону у пункті пропуску Мамалига у вантажному автомобілі жителя Вінницької області виявили старовинні монети і кам’яну сокиру. Чоловік прямував до Молдови. Про це повідомляє ДПСУ.

Під час огляду автомобіля прикордонники Чернівецького загону на спальному місці водія в коробці виявили чотири монети, датовані початком минулого століття та кам’яну сокиру, якій, скоріш за все, не одна тисяча років.

фото: ДПСУ

«Дані предмети можливо становлять культурну та історичну цінність. Знахідку вилучено для проведення експертизи. Представники митниці склали протокол про порушення митних правил», – йдеться у повідомленні.

фото: ДПСУ

Нагадаємо, що старовинну ікону та медалі жителька Дніпра намагалась вивезти через пункти пропуску «Шегині» на Львівщині. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Зазначається, що у 38-річної жінки виявили ікону, яка датована 1913 роком. Вона заховала її в багажному відсіку автівки Audi серед особистих речей. Жінка направлялася до Чехії.

Також на пункті пропуску з Румунією прикордонники виявили скрипку Страдіварі, яка, ймовірно, може становити історичну цінність.