Молдова відклала акредитацію російського посла через заяви Кремля

Російський дипломат очікує на акредитацію майже п'ять місяців

Недружні заяви Кремля гальмують акредитацію нового посла Російської Федерації в Молдові Олега Озерова. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву глави МЗС Молдови Міхая Попшоя в ефірі TV8.

Глава МЗС розкритикував візит Озерова у невизнане Придністров’я. «У Республіці Молдова склалася не зовсім приємна традиція, коли є посли, які їздять у придністровський регіон, чого ми не заохочуємо», – каже він.

Попшой нагадав, що російський дипломат поки що не може проводити офіційні зустрічі, оскільки він ще не акредитований.

«Не можна проводити такі зустрічі навіть коли посол затверджений, але ще не акредитований. Я не знаю, чи можна назвати цю зустріч «зустріччю високого рівня», чи в придністровському регіоні, що є частиною Республіки Молдова, немає жодних «офіційних осіб високого рівня», тому ситуація тут незрозуміла», – пояснив міністр.

Водночас глава МЗС вважає, що наразі немає вагомих підстав для відмови в акредитації кандидатури Олега Озерова на посаду посла Росії в Кишиневі. Але він не уточнив, скільки часу займе процедура, навіть з урахуванням того, що російський дипломат уже очікує майже п'ять місяців. За словами Попшоя, процес гальмують недружні заяви Кремля на адресу Молдови.

«Він був близький до акредитації, але цими ж днями пішов шквал украй недружніх і навіть агресивних заяв на адресу Молдови з боку деяких російських представників, і саме тому рішення відклали», – наголосив міністр закордонних справ.

Раніше президентка Молдови Майя Санду заявляла, що не можна запрошувати представника країни для вручення вірчих грамот, коли офіційні особи в Москві кажуть, що держава Республіка Молдова не заслуговує на існування.

Як повідомлялося, у Молдові на кордоні з Україною було виявлено нові дрони РФ. Міністерство закордонних справ країни викликало до себе російського посла.

Нагадаємо, Молдова вирішила припинити діяльність російського культурного центру після того, як російські безпілотники вчергове порушили повітряний простір країни.

До слова, Європейська комісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року.