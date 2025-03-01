Головна Світ Політика
search button user button menu button

Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
Раніше уламки дронів падали і на територію сусідньої Молдови
фото: border.gov.md

Фахівці знешкодили нерозірвану бойову частину

Міністерство оборони Румунії, Служба розвідки та румунське Міністерство внутрішніх справ підтвердили падіння російського безпілотника на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Повідомлення про уламки БпЛА на румунській території, поруч із кордоном з Молдовою, надійшло напередодні, 28 лютого. Сьогодні, 1 березня, туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки. Згодом вони повідомили, що це – уламки російського безпілотника, причому у нього залишилася нерозірвана бойова частина. Її фахівці  контрольовано знешкодили на місці.

Поблизу локації у повіті Галац, де було знайдено уламки, запроваджено посилене патрулювання. МВС та Міноборони закликали громадян не наближатися до локації до завершення перевірок та усунення всіх ризиків.

Нагадаємо, це вже не перший інцидент з дронами в Румунії. Наприклад, порушення повітряного простору країни безпілотником Міністерство оборони зафіксувало наприкінці грудня минулого року.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Сенат Румунії ухвалив законопроєкт, що надає румунській армії право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.

Читайте також:

Теги: Молдова Румунія Україна кордон безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

15 лютого – День кіберспорту в Україні
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01
Роман Олексів, який постраждав від ракетного удару по Вінниці, зустрівся з Папою Римським
Папа Римський зустрівся з хлопчиком, який вижив після ракетного удару по Вінниці
4 лютого, 15:39
Орбан: Українці вирішили захищати свою власну територію, право вступити в НАТО і бути частиною західної архітектури безпеки та економіки
Орбан раптово похвалив українців
15 лютого, 23:41
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
25 лютого, 08:34
Єрмак зробив заяви на форумі «Україна. Рік 2025»
Єрмак сьогодні поїде на другий етап переговорів із США
23 лютого, 14:42
Професор зауважив, що родовища рідкісних і рідкісноземельних металів (рідкісних земель, літію, цирконію, гафнію, скандію тощо) відомі на Кіровоградщині, Житомирщині
Професор геології назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США
26 лютого, 15:00
Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах
Уряд закрив систему «Шлях» для водіїв, які перевозять гуманітарку
Вчора, 10:05
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
26 лютого, 18:28
Президенти України та США зустрілися у Вашингтоні
Україна і США не підписали угоду про надра
Вчора, 20:53

Політика

Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат несподіване рішення
Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат несподіване рішення
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
FT: Орбан закликає ЄС вже говорити з Росією про припинення вогню
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
Туреччина на саміті у Лондоні знову запропонує провести переговори України і РФ – ЗМІ
Британія не запросила на саміт країни Балтії. Вони попередили, чому це небезпечно
Британія не запросила на саміт країни Балтії. Вони попередили, чому це небезпечно
Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні
Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 березня: ситуація на фронті
168K
Український банкір після скандалу у Білому домі відкрив збір «на ядерку»: за 11 год зібрано 12 млн грн (оновлено)
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 березня 2025
36K
Стало відомо, що сталося у Білому домі після перепалки Зеленського та Трампа – CNN
19K
ЄС та Індія укладуть угоду, про яку домовлялися майже 20 років
8421
Як Маркарова відреагувала на суперечку Трампа та Зеленського: красномовне відео

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua