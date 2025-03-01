Румунія підтвердила падіння російського безпілотника на своїй території

Раніше уламки дронів падали і на територію сусідньої Молдови

Фахівці знешкодили нерозірвану бойову частину

Міністерство оборони Румунії, Служба розвідки та румунське Міністерство внутрішніх справ підтвердили падіння російського безпілотника на території країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Повідомлення про уламки БпЛА на румунській території, поруч із кордоном з Молдовою, надійшло напередодні, 28 лютого. Сьогодні, 1 березня, туди прибула команда фахівців Міноборони, МВС та розвідки. Згодом вони повідомили, що це – уламки російського безпілотника, причому у нього залишилася нерозірвана бойова частина. Її фахівці контрольовано знешкодили на місці.

Поблизу локації у повіті Галац, де було знайдено уламки, запроваджено посилене патрулювання. МВС та Міноборони закликали громадян не наближатися до локації до завершення перевірок та усунення всіх ризиків.

Нагадаємо, це вже не перший інцидент з дронами в Румунії. Наприклад, порушення повітряного простору країни безпілотником Міністерство оборони зафіксувало наприкінці грудня минулого року.

«Главком» повідомляв, що у лютому цього року Сенат Румунії ухвалив законопроєкт, що надає румунській армії право збивати дрони, які незаконно порушують повітряний простір країни.