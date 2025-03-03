У Мілані українці презентували комікс для дітей про сучасного героя-розвідника (фото)

«Про що мріють ангели» – книга-пам’ять про українських дітей, життя яких обірвала війна

У Мілані презентували книги «Про що мріють ангели» та «Люди перемоги. Конан», присвячені дітям, яких вбила Росія. Про це повідомляє «Главком».

«Про що мріють ангели» – книга-пам’ять про українських дітей, життя яких обірвала війна. 25 ангелів розповідають свої історії та діляться мріями, які здійснюватимуть інші. Видання стало символом заклику до світової спільноти підтримувати Україну в боротьбі за незалежність.

«Про що мріють ангели» – книга-пам’ять про українських дітей фото: glavcom.ua

«У книзі «Про що мріють ангели» ідеться про 25 дітей, чиє життя віроломно забрали російські вбивці. Число символічне, адже в Україні 24 області та Автономна Республіка Крим. Імена дітей та обставини їхньої загибелі вказано у виданні, проте це не документальна історія, а художнє переосмислення трагедії. Найстаршому з них 14 років, наймолодшому – два дні від роду. Кожна дитина – цілий світ, який уже не збудеться, не втілиться», – розповідає авторка текстів Марина Шварцман.

Проілюстрували книгу знімками з прифронтових міст, які Росія знищує.

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Обидва видання двомовні, їх написано українською та англійською, а також не призначені для продажу фото: glavcom.ua

Якщо книга «Про що мріють ангели» ілюструє трагічний бік війни, то комікс «Люди перемоги. Конан» – героїчний. В її основі – реальна історія українського розвідника, який під час виконання завдання випав за борт човна та 14 годин провів у відкритому морі. Воїн із позивним Конан зміг урятуватися. І тут не обійшлося без містики.

«Про що мріють ангели» – наше послання до світу, заклик не припиняти допомогу Україні, щоб світове зло – Росія – отримало справедливе покарання. А комікс про Конана ми творили насамперед для дітей. Аби вони мали перед очима своїх героїв. Сильних. Безстрашних. Незламних. Аби розуміли, що війна – це не лише про трагедію українців, але й про їхню силу, мужність, винахідливість», – пояснює менеджер Олександр Білоус.

«Люди перемоги. Конан» – комікс для дітей про сучасного героя-розвідника, що провів 14 годин у відкритому морі фото: glavcom.ua

Обидва видання двомовні, їх написано українською та англійською, а також не призначені для продажу. Так, «Про що мріють ангели» є у президентки Молдови Маї Санду, експрем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, американського дипломата Курта Волкера, голлівудського актора Віґґо Мортенсена, принца Лоренца Бельгійського та інших відомих діячів. Крім того, книгу нещодавно було перекладено також німецькою. Автори планують презентувати її у Відні та інших європейських містах.

Ідея створення книг належить голові Чернівецької обласної ради Олексію Бойку. Втілили задум авторка текстів Марина Шварцман, фотограф Максим Козменко, дизайнерка Юліанна Віщак, редакторка Надія Карбунар, менеджер – Олександр Білоус.

До слова, успішні українці зі сфер реальної економіки, економісти й представники бізнес-спільнот, та відомі представники креативного бізнесу розповіли, які три книги вони порадили б собі 18-річним і чому.