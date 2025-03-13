У Молдові депутати вшанували загиблих росіян після атаки дронів на Москву

Під час хвилини мовчання підвелися депутати, яких повʼязують з Іланом Шором, депутати від Блоку комуністів і соціалістів

Депутати партії «Дія і солідарність», заснованої президенткою Маєю Санду, не підтримали хвилину мовчання

У парламенті Молдови депутат, пов'язаний із проросійським олігархом Іланом Шором, запропонував вшанувати хвилиною мовчання загиблих під час атаки безпілотників у Москві. Цю ініціативу не підтримали політики партії, яку заснувала чинна президентка країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NewsMaker.

На початку парламентського засідання про хвилину мовчання заговорив депутат Васіле Боля.

«Ми бачимо, як останніми тижнями міжнародна спільнота докладає зусиль для припинення вогню в Україні. (…) Однак ми бачили, як одна зі сторін прямо в день, коли новий генсекретар ОБСЄ відвідав Москву, здійснила безпрецедентну атаку на Москву. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Я пропоную провести хвилину мовчання на згадку про мучеників цієї війни», – сказав політик.

У парламенті Молдови депутат, пов'язаний із проросійським олігархом Іланом Шором, запропонував вшанувати загиблих під час атаки безпілотників у Москві.



Цю ініціативу не підтримали політики партії, яку заснувала Майя Санду pic.twitter.com/rc3477KIsr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 13, 2025

Під час хвилини мовчання підвелися депутати, яких теж повʼязують з Іланом Шором, депутати від Блоку комуністів і соціалістів. Водночас представники партії «Дія і солідарність», заснованої президенткою Маєю Санду, залишилися сидіти на своїх місцях.

NewsMaker пригадав, що в лютому депутати парламенту Молдови вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих внаслідок повномасштабної війни проти України. Тоді три незалежні депутати Регіна Апостолова, Васіле Боля та Александр Нестеровський не встали зі своїх крісел.

Нагадаємо, неспокійною була ніч у Росії. Місцеві жителі скаржаться на численні вибухи на руйнування. У Міноборони РФ же заявили про атаку 337 дронів. Як завжди, у Росії заявляють, що всі дрони нібито були збиті. Проте відео та фото з масованими руйнуваннями показують інше.

Зокрема, за даними Кремля, було збито:

91 БпЛА – над територією Курської області;

38 БпЛА – над територією Брянської області;

25 дронів – над територією Рязанської області;

10 БпЛА – над територією Калузької області;

вісім БпЛА – над територією Липецької області;

вісім БпЛА – над територією Орловської області;

шість БпЛА – над територією Воронезької області;

три БпЛА – над територією Нижегородської області.

Атака на РФ почалася близько 03:30. В аеропортах Жуковський, Домодєдово та Шереметьєво запровадили план «Килим». Крім того, пошкоджено залізницю, зокрема залізничне сполучення Домодедово-Москва. Потяги тимчасово не курсують.