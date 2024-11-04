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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Вибори у Молдові. Підсумки. Цікаві, тривожні і сумні...

glavcom.ua
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Майя Санду перемогла на президентських виборах 2024 року
фото з відкритих джерел

Що зробила Україна для пермоги Санду?

Поки ми тут вболівали за Санду, населені українцями прикордонні райони Молдови дружно голосували проти Санду та Європи. Часом проросійський кандидат мав перевагу чотирьохкратну...

Що зробила для цього Україна?

У відповідальний передвиборчий період забила на Молдову. Наш посол так туди і не доїхав. Де пан Данілов, хтось в курсі?

Ніякого інформаційного впливу на прилеглі території Україна не чинила, а російське тб та інтернет звідти так і не виїхали...

Наша молдовська експертиза, судячи з учорашніх ефірів молдавських і українських каналів, на нулі: багато слів і жодних сенсів.

Але сьогодні таки перемогла Санду.

У 2025 році на виборах до парламенту ситуація буде значно гірша.

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Теги: Молдова вибори Майя Санду Україна пропаганда росія

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Микола Підвезяний

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