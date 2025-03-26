У Молдові затримана проросійська політикиня, що фотографувалася з Путіним

У 2024 році Євгенія Гуцул приїздила до Москви й зустрічалася з очільником Кремля Путіним.

Євгенія Гуцул підозрюється у злочинних зв’язках з Москвою

У Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

«Проводяться дії в межах кримінальної справи», – повідомила представниця Антикорупційного центру Молдови Анжела Старінскі.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

У 2023 році Євгенія Гуцул була обрана башканом (очільником) Гагаузії за підтримки бізнесмена-втікача Ілана Шора. Сам він того самого року був засуджений до 15 років ув'язнення у зв'язку зі зникненням мільярда доларів із молдовських банків.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

Нагадаємо також, що у квітні 2024-го Антикорупційна прокуратура Молдови повідомила про завершення розслідування щодо башкана Гагаузії та голови офісу забороненої партії «Шор» Євгенії Гуцул. Справа була скерована до суду.