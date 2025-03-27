Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її

Політикиня звернулася до Путіна через своїх адвокатів

Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор»

Затримана очільниця автономного регіону Гагаузії Євгенія Гуцул звернулася до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням тиснути на владу Молдови, аби її звільнили. Як передає «Главком», про це повідомляє Newsmaker.

Політикиня звернулася до Путіна через своїх адвокатів. У своєму листі вона закликала очільника Кремля використати «увесь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та якнайшвидшого звільнення».

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.