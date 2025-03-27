Головна Світ Політика
search button user button menu button

Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її
Політикиня звернулася до Путіна через своїх адвокатів
фото: Evghenia Guțul/Telegram

Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор»

Затримана очільниця автономного регіону Гагаузії Євгенія Гуцул звернулася до диктатора РФ Володимира Путіна з проханням тиснути на владу Молдови, аби її звільнили. Як передає «Главком», про це повідомляє Newsmaker.

Політикиня звернулася до Путіна через своїх адвокатів. У своєму листі вона закликала очільника Кремля використати «увесь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів для тиску на молдовську владу з метою негайного припинення політичних репресій та якнайшвидшого звільнення».

Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її фото 1
фото: NewsMaker.md
Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її фото 2
фото: NewsMaker.md

Нагадаємо, 25 березня у Молдові правоохоронці затримали очільницю регіону Гагаузія Євгенію Гуцул, відому своїми симпатіями до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rеuters.

Гуцул була затримана на 72 години в аеропорту Кишинева напередодні, 25 березня, ввечері. Цьому передувало зникнення ще двох оголошених у розшук проросійських діячів – молдовських депутатів Олександра Нестеровського та Ірини Лозован.

Зокрема, Євгенія Гуцул підозрюється у незаконному фінансуванні забороненої в Молдові проросійської партії «Шор». За даними слідства, у 2019-2022 роках Гуцул, працюючи секретарем у цій партії, систематично ввозила до Молдови гроші, отримані від організованої злочинної групи з Росії.

Зауважимо, ще Євгенія Гуцул у 2024 році відвідувала Росію і зустрічалася у Москві з очільником Кремля Путіним.

Читайте також:

Теги: путін Гагаузія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Швидкого миру не буде»
Ер-Ріяд-2. Швидкий мир – поки міф
25 березня, 08:40
Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
Трамп пробує підкупити Путіна на бодай тимчасовий мир
13 березня, 20:11
Цей скандал увійде у підручники з історії: катастрофічно невдала зустріч ознаменувала нову геополітичну епоху
Рузвельт і Рейган перевертаються у могилах… Тема №1
1 березня, 16:45
Замість Росії – Московія: українські письменники звернулися до президента
Замість Росії – Московія: українські письменники звернулися до президента
3 березня, 13:51
Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та диктатор РФ Володимир Путін на зустрічі в Парижі, 9 грудня 2019 року
Ексміністр МЗС розповів про першу розмову Зеленського і Путіна у 2019-му
5 березня, 16:00
Навпроти керівника президентського офісу Андрія Єрмака на цьому фото сидить радник Трампа Майкл Волтц, навпроти очільника українського МЗС Андрія Сибіги – держсекретар США Марко Рубіо
«Фантастичні новини для людства». Що принесла зустріч у Саудівській Аравії: тверезий аналіз тема дня
11 березня, 22:55
США ведуть переговори з ФРН та Росією щодо купівлі газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2»
США домовляються із ФРН та Росією про продаж «Північних потоків» – Correctiv
14 березня, 08:16
Українські посадовці занепокоєні тим, що затягування перемовин з боку РФ – не більше ніж «гра з їхнього боку»
Україна позначила «червоні лінії» для мирної угоди з Путіним: подробиці від The Independent
16 березня, 18:35
Путін цьогоріч збирається провести «Інтербачення»
Путін виділив 750 млн рублів на створення фейкового Євробачення
21 березня, 15:16

Політика

Пресконференція Зеленського після саміту «Коаліції охочих»: трансляція
Пресконференція Зеленського після саміту «Коаліції охочих»: трансляція
Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів
Паризький саміт «Коаліції охочих»: головні заяви лідерів
Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом щодо миротворчих сил
Зеленський звернувся до європейських лідерів із закликом щодо миротворчих сил
Міноборони Польщі замовило виробництво власних «Борсуків» для посилення армії
Міноборони Польщі замовило виробництво власних «Борсуків» для посилення армії
Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її
Затримана глава Гагаузії благає Путіна, аби він «натиснув на Молдову» і звільнив її
Кадиров посварився з Путінім? Глава Чечні шукає нових друзів
Кадиров посварився з Путінім? Глава Чечні шукає нових друзів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 березня 2025
44K
Заборона на вилов риби весною: що потрібно знати
9834
Переведення годинників на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
8444
Наш Голівуд. Топ-10 найкрасивіших акторських пар нової хвилі
8188
Депутати висловили недовіру голові курортного селища на Львівщині

Новини

Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Сьогодні, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
Вчора, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00
Підсумки перемовин із США та створення поштового банку. Головне за 25 березня
25 березня, 21:37
25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
25 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua