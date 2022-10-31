Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів
Зараз ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати нове обладнання для ремонту енергооб'єктів
фото: ДТЕК

У компанії ДТКЕ є складнощі із закупівлею нового обладнання

Компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Про це повідомив виконавчий директор компанія Дмитро Сахарук.

«Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих «хвиль атак», які відбуваються з 10 жовтня», – зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.

Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв'язку з його вартістю. «Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого», – зазначив Сахарук.

Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК. «Нині це є проблемою у всіх енергетиків», – наголосив він.

Нагадаємо, Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики. Як повідомлялося, багато користувачів після стабілізаційних відключень електропостачання зіштовхуються з аварійними. ДТЕК Київські регіональні мережі роз’яснив, чому це трапляється та дав поради користувачам, як уникнути відключень.

Читайте також: Юрій Бойко: Україна зазнала найбільшої у світовій історії терористичної атаки на енергетику
Теги: Україна енергетика електроенергія росія обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні вже роблять тестові точки Wi-Fi
В Україні з’являться публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії – Федоров
Сьогодні, 15:41
З появою світла не вмикайте одночасно всі енергоємні прилади
Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання: інструкція
Сьогодні, 13:42
У Київській області вводяться екстрені відключення електроенергії
Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики
Сьогодні, 10:29

Події в Україні

Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів
Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
У центрі Донецька пролунали вибухи (фото, відео) 
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
«Міністр» і шестеро бойовиків «ДНР»: зрадникам, які штурмували «Азовсталь», оголошено підозри
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Внаслідок обстрілу Черкащини є постраждалі: подробиці від ОВА
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)
Масований удар по інфраструктурі. Яка ситуація в регіонах зі світлом та водою (оновлюється)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
65K
Хто зробив Володю фашистом. Філософ, на якого молиться Путін
23K
У Херсоні прогриміли вибухи
19K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
17K
У Росії вибухнула «брудна бомба»: мільйонне місто тоне у фекаліях
14K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
11K
31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту