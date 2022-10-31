Ворожі атаки на енергооб'єкти: у ДТЕК закінчилося обладнання для ремонтів

Зараз ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати нове обладнання для ремонту енергооб'єктів

У компанії ДТКЕ є складнощі із закупівлею нового обладнання

Компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Про це повідомив виконавчий директор компанія Дмитро Сахарук.

«Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих «хвиль атак», які відбуваються з 10 жовтня», – зазначив Сахарук, коментуючи ситуацію в енергосистемі України після чергового масованого удару окупантів.

Також, за його словами, у компанії є складнощі із закупівлею обладнання у зв'язку з його вартістю. «Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого», – зазначив Сахарук.

Зараз, за його словами, ДТЕК працює над тим, яким чином все ж таки придбати обладнання чи отримати його від партнерів. Причому, як стверджує Сахарук, це пробема не лише ДТЕК. «Нині це є проблемою у всіх енергетиків», – наголосив він.

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