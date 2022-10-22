Керівник Yasno оцінив ймовірність тотального «блекауту»

«Електроенергетична система всередині має досить велику адаптивність, здатність переключатися на різні мережі»

Відсутність електропостачання в населених пунктах України внаслідок російських обстрілів не може тривати більше декількох днів. У прифронтових та тилових містах тотального «блекатуту» не буде, адже українська енергосистема має високу адаптивність та може швидко відновити постачання електрики. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

Представник компанії зазначив, що більш тривале відключення електроенергії можливе у тих населених пунктах, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту.

На мій погляд, «блекаут» у прифронтових та напівтилових містах неможливий, виходячи з того, що інтенсивність воєнних дій залишатиметься такою, як зараз. Тому що можна щось відновити, щось переключити, система всередині має досить велику адаптивність, має здатність переключатися на різні мережі. На мій погляд, відсутність електроенергії більше кількох днів – це неможливо.

Звісно, якщо ми кажемо про міста та населені пункти, які безпосередньо на лінії фронту, і там, по суті, випалюється земля – там можливо все», – зазначив він.

Коваленко нагадав, що після деокупації населених пунктів Київщини там вдалося досить швидко відновити електропостачання.

«Але, якщо ви пам’ятаєте Київську область, то після досить страшних людських трагедій та пошкоджень, відновлення електропостачання сталося буквально за дні. Буквально як бригади змогли працювати, процес відновлення йде на години-дні. Звісно, не треба зачаровуватися та впадати в ейфорію, але і лякатись таких крайнощів, як «блекаут», також не потрібно», – пояснив топ-менеджер компанії Yasno.

Нагадаємо, унаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки російських терористів на Україну без світла залишились 1 млн 451 тис. 603 абоненти.

У суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики.

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Крім того, у Хмельницькій області вранці було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики. Також під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області.

Як відомо, сьогодні, 22 жовтня, російські війська загалом випустили по Україні 36 ракет, але більшу частину вдалося збити.