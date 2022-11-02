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Голова Київської ОВА закликав готуватися до тривалого блекауту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Голова Київської ОВА закликав готуватися до тривалого блекауту
Влада готується до найгіршого сценарію
фото ілюстративне

Терміни відновлення нормальної подачі світла залежать від дій окупантів

Керівництво Київської області готується до найпесимістичніших сценаріїв через масовані обстріли цивільної інфраструктури росіянами. Українці мають розуміти, що відновлення систем електропостачання потребує часу, а оскільки ворог непередбачуваний і підлий, то блекаути в регіоні можуть затягтися від двох тижнів до місяця. Про це розповів голова Київської ОВА Олексій Кулеба виданню «Громадське».

Останні атаки на цивільний сектор завдали серйозних збитків та порушили системне енергопостачання.

«Сказати, що якісь громади постраждали більше, не можна. У них різні генерації, вони підключені до різних вузлів. У них мають бути різні відключення за годинами, але не за кількістю годин. Тобто терміни мають бути приблизно однаковими», – зауважив він

Також Кулеба наголосив, що терміни відновлення нормальної подачі світла залежать не лише від аварійних служб України, а й дій окупантів. Не виключено, що в майбутньому буде завдано нових пошкоджень.

«Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури можуть призвести до того, що опалення не буде. Для такого випадку на Київщині 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, є їжа, певні запаси води. Самі кияни мають бути готові також: за будь-якої можливості заряджати телефони, запастися продуктами, питною водою», – резюмував глава ОВА.

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

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Теги: обстріл війна Київщина енергетика блекаут

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