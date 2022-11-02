Британія готується до блекауту? Уряд країни підготував секретний план

Велика Британія десятиліттями проводила невдалу консервативну енергетичну політику

Уряд Великої Британії в рамках тестування програми Yarrow – конфіденційного плану дій на випадок відключення електроенергії – останніми днями провів серію навчань з урядовими департаментами та порадами по всій країні. Про це повідомляє The Guardian.

Видання ознайомилося з документами, зазначеними як «офіційно конфіденційні», в яких попереджається, що за найгіршого сценарію всі сфери економіки, включаючи транспорт, забезпечення продовольством, водопостачання, зв'язок та енергетику, можуть бути серйозно порушені на строк до тижня.

Газета наводить заяву тіньового міністра з проблем зміни клімату Еда Мілібенда: «Усі уряди планують дії на випадок найгірших сценаріїв, але правда в тому, що ми вразливі як країна як прямий наслідок десятиліття невдалої консервативної енергетичної політики».

Як фактори, що впливають на енергетичну безпеку Великої Британії, він назвав заборону вітроенергетики на суші, скорочення інвестицій в енергоефективні галузі, зупинку атомної енергетики та закриття газових сховищ. Це, вважає він, «привело до зростання рахунків та залежності від імпорту газу».

The Guardian пише, що одне з її джерел заявило: «Уряд прагне не допустити жодного розголосу програми Yarrow, оскільки не хоче, щоб вона розглядалася як пов'язана із ситуацією навколо України, постачанням енергії та вартістю життя. Але нам потрібно заздалегідь подумати про те, як ми зможемо допомогти людям. Той факт, що чиновники говорять про це зараз, означає, що вони справді стурбовані тим, що це реально може статися».

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.