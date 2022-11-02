Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія готується до блекауту? Уряд країни підготував секретний план

Юрій Лящук
glavcom.ua
Британія готується до блекауту? Уряд країни підготував секретний план
Уряд Британії прагне не допустити жодного розголосу програми Yarrow
фото з відкритих джерел

Велика Британія десятиліттями проводила невдалу консервативну енергетичну політику

Уряд Великої Британії в рамках тестування програми Yarrow – конфіденційного плану дій на випадок відключення електроенергії – останніми днями провів серію навчань з урядовими департаментами та порадами по всій країні. Про це повідомляє The Guardian.

Видання ознайомилося з документами, зазначеними як «офіційно конфіденційні», в яких попереджається, що за найгіршого сценарію всі сфери економіки, включаючи транспорт, забезпечення продовольством, водопостачання, зв'язок та енергетику, можуть бути серйозно порушені на строк до тижня.

Газета наводить заяву тіньового міністра з проблем зміни клімату Еда Мілібенда: «Усі уряди планують дії на випадок найгірших сценаріїв, але правда в тому, що ми вразливі як країна як прямий наслідок десятиліття невдалої консервативної енергетичної політики».

Як фактори, що впливають на енергетичну безпеку Великої Британії, він назвав заборону вітроенергетики на суші, скорочення інвестицій в енергоефективні галузі, зупинку атомної енергетики та закриття газових сховищ. Це, вважає він, «привело до зростання рахунків та залежності від імпорту газу».

The Guardian пише, що одне з її джерел заявило: «Уряд прагне не допустити жодного розголосу програми Yarrow, оскільки не хоче, щоб вона розглядалася як пов'язана із ситуацією навколо України, постачанням енергії та вартістю життя. Але нам потрібно заздалегідь подумати про те, як ми зможемо допомогти людям. Той факт, що чиновники говорять про це зараз, означає, що вони справді стурбовані тим, що це реально може статися».

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

Читайте також:

Теги: блекаут Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Yasno вважає, що українцям не варто боятися «блекауту»
Керівник Yasno оцінив ймовірність тотального «блекауту»
22 жовтня, 18:39
Влада готується до найгіршого сценарію
Голова Київської ОВА закликав готуватися до тривалого блекауту
Сьогодні, 05:06
Зеленський обговорив з єврокомісаркою посилення енергетичних санкцій проти РФ
Рашисти серйозно пошкодили в Україні близько 40% усієї енергетичної інфраструктури
Вчора, 17:54

Економіка

Британія готується до блекауту? Уряд країни підготував секретний план
Британія готується до блекауту? Уряд країни підготував секретний план
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Молдова на межі енергокризи: «Газпром» різко скоротив постачання газу до країни
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Японія вирішила зберегти свою частку у російському нафтовому проєкті
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
Які країни найактивніше торгують із Росією: дані The New York Times
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти
У Росії серйозні проблеми зі збутом нафти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
129K
«Кухар Путіна» зробив комплімент Зеленському
66K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
38K
Зернова угода. Путін вимолює в ООН врятувати російські кораблі
29K
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації
22K
Зачитав вірша Пушкіна: Лавров дивним способом звернувся до країн Заходу (відео)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту