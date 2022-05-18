Помер екснардеп, що мав стосунок до організації касетного скандалу

Ярослав Мендусь помер на 63 році життя

Ярослав Мендусь помер внаслідок тяжкої хвороби

15 травня на 63 році життя помер Ярослав Мендусь, народний депутат України IV і V скликань, політичний радник віцепрезидента Європейського парламенту. Про це повідомив його соратник Олександр Мороз.

За даними Мороза, Мендусь помер внаслідок тяжкої хвороби.

Від імені друзів і однодумців Мороз висловив співчуття дружині і сину Мендуся.

Як відомо, Мендусь мав стосунок до організації «касетного скандалу», який вибухнув після оприлюднення аудіозаписів із кабінету президента України Леоніда Кучми восени 2000 року. Оприлюднив аудіозаписи на касетному магнітофоні тодішній лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз, які він отримав від майора управління державної охорони України Миколи Мельниченка

Радник Мороза, середньої руки бізнесмен Володимир Цвіль, займався евакуацією сім'ї Мельниченка до Чехії. В курсі справ були депутати-соціалісти Іван Бокий, Віталій Шибко та Ярослав Мендусь.

Ярослав Мендусь та Віталій Шибко допомогли Морозу в Голландії зробити експертизу на справжність записів.