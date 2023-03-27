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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російська ядерна зброя і білоруська опозиція

glavcom.ua
Російський і білоруський диктатори
фото з відкритих джерел

Волелюбний народ і лідери білоруської опозиції мали достатньо часу, щоб протистояти планам диктаторів

Путін своєрідно привітав білорусів з Днем волі, заявивши про плани розміщення на території Білорусі ядерної зброї.

На заяву вже відреагували Європа, США, Японія, Україна... А що ж самі білоруси, білоруська опозиція? Адже йдеться про їхню країну.

«Путін заявив про те, що РФ розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю. «Ми вже допомогли білорусам: переобладнали літаки, 10 типів літаків готові до застосування ядерної зброї, передали «Іскандер», з 3 квітня розпочинаємо екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї», – повідомив з Варшави, наводячи слова кремлівського воєнного злочинця, білоруський опозиційний Інтернет-портал «Хартія'97».

«Повинні бути ухвалені термінові й жорсткі рішення на рівні РБ ООН (хі-хі! - та Росія ж заблокує - С.Б.) і НАТО для відвернення ядерної війни», - занепокоївся на шпальтах цього ж видання з Великої Британії колишній заступник міністра закордонних справ РБ, лідер опозиційної «Європейської Білорусі» Андрій Санніков.

«Розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі безпосередньо порушує конституцію Білорусі та серйозно суперечить волі білоруського народу прийняти неядерний державний статус, вираженій у Декларації про державний суверенітет Білорусі 1990 року», – теж звідкись із Європи озвалася опозиціонерка №1 Світлана Тихановська.

Так от, до речі, про волю народу: чому ж народ після заяви Путіна не розпочав протести? І чому опозиція до цього не закликала?

А забувся: Тихановська колись же, порівнюючи рішучих українців з білорусами, відзначила, що останні, мовляв, миролюбні. Такі миролюбні, що чекають, поки брудну роботу за них зроблять ЗСУ та НАТО.

Але ж і українці були миролюбними, поки на них не напали.

І остання деталь. Посилатися Тихановській слід було б не так на Декларацію, як на приєднання Білорусі в липні 1993 року до Договору про скорочення стратегічної наступальної зброї.

Однак, у тому-то й справа, що в грудні 2021 року влада РБ винесла на обговорення, а в лютому 2022 провела референдум щодо змін до Конституції, які, зокрема, передбачали зміни положень, які стосувалися нейтралітету та без'ядерного статусу. Легітимність того референдуму - це інше питання.

Але факт залишається фактом: ймовірність розміщення в Білорусі ядерної зброї виникла не вчора. Ба навіть більше, про таку можливість ще 18 грудня 2021 року, напередодні винесення на обговорення, повідомив тоді ще живий міністр закордонних справ РБ Уладзімір Макей, який так і сказав: «Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерної зброї.»

Волелюбний народ і лідери опозиції мали 15 місяців, щоб протистояти цим планам.

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Теги: росія ядерна зброя Білорусь Світлана Тихановська Андрій Санніков

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