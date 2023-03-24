Росія визнала втрату корабля «Саратов» (відео)

Корабель, ймовірно, було знищено ракею «Точка-У»

Окупанти через рік офіційно підтвердили втрату в Бердянську великого десантного корабля «Саратов». Про це повідомляє Telegram-канал «Крымский ветер».

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Зокрема, про це сказав окупаційний командир Кримської військово-морської бази Фелікс Меньков під час відкриття пам'ятної дошки морякам бригади десантних кораблів, які загинули під час проведення спеціальної військової операції.

«Рік тому ми під час ведення бойових дій втратили корабель десантного з'єднання, БДК «Саратов». Втратили особовий склад десантного корабля «Саратов», «Новочеркаськ», «Цезар Куніков», – повідомив він.

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Раніше російські військові заперечували втрати під час поразки українськими ракетами цих трьох кораблів.

У той же час головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео як все було.

«Рік тому, 24 березня, Збройні Сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Великі десантні кораблі «Орськ», «Цезарь Кунніков», «Новочеркаськ» отримали пошкодження, «Саратов» було знищено», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 21 березня 2022 року у складі групи кораблів «Саратов» прибув до окупованого російськими військами Бердянська для вивантаження техніки та десанту. За заявами штабу ВМФ України 24 березня 2022 року українські військовики знищили корабель за допомогою ракети «Точка-У». Через складність підтвердження інформації ряд українських та світових ЗМІ спершу повідомили про знищення іншого корабля цього ж типу – «Орськ».

На початку липня було поширене фото піднятих на поверхню решток корабля, було видно, що він був знищений ущент.