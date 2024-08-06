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У Росії у справі про багатомільйонні розкрадання затримано високопоставлених військових

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Росії у справі про багатомільйонні розкрадання затримано високопоставлених військових
фото: Reuters

Нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов може бути заарештований наступним

У Росії, вчора, 5 серпня, затримали керівника парку «Патріот» міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова та заступника начальника Управління інноваційного розвитку Володимира Шестерова через розкрадання більше 40 млн рублів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначається, кошти були розкрадені під час закупівель. Зокрема у справі можуть з'явитися додаткові фігуранти.

«Патріот» був особистим проєктом ексміністра оборони й нинішнього секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу. Колишній заступник останнього Тимур Іванов, який контролював будівництво парку, також був затриманий нещодавно.

Один з російських військових блогерів припустив, що затримання Ахмедова і Шестерова «свідчать» про зменшення впливу Шойгу у Кремлі.

Зокрема російське інсайдерське джерело, яке раніше вже передбачало правильно кілька командних змін у мініоборони Росії, припустило, що нещодавно звільнений колишній заступник міністра оборони генерал армії Павло Попов може бути заарештований наступним.

Раніше повідомлялося, що військовий суд у Москві заарештував за звинуваченням у отриманні хабара в особливо великому розмірі заступника начальника Генштабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна. 

Повідомляється, у російського генерала пройшов обшук. Після цього його доставили на допит до головного військового слідчого управління слідчого комітету Росії.

Теги: росія військові

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