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У Курську вночі пролунали вибухи (відео)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
фото ілюстративне

Місто атакували безпілотники

У ніч на 2 серпня в російському Курську пролунали вибухи, а в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

У місцевих пабліках ширяться повідомлення про звуки потужних вибухів у різних районах міста протягом ночі. Вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників.

Місцева влада у ніч проти 2 серпня спочатку заявляла про загрозу ракетних ударів, а згодом з'явилося повідомлення про небезпеку атаки БпЛА у Курській області.

Наразі немає даних щодо можливих наслідків, пошкодження об'єктів чи постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі. 

Окупаційна влада заявила, що за попередньою інформацією, над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Так званий губернатор міста Развожаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодили лінії електропередач, а також деякі з уламків лежать у дворах приватних будинків.

Нагдаємо, у ніч на 31 липня внаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.

Читайте також: У ніч на 30 липня СБУ атакувала російську нафтобазу у Курській області – Генштаб
Теги: вибух росія

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