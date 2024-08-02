У Курську вночі пролунали вибухи (відео)
Місто атакували безпілотники
У ніч на 2 серпня в російському Курську пролунали вибухи, а в регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Про це пишуть місцеві пабліки та виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.
У місцевих пабліках ширяться повідомлення про звуки потужних вибухів у різних районах міста протягом ночі. Вибухи пролунали в результаті атаки безпілотників.
У Курську цієї ночі пролунали вибухи pic.twitter.com/TLAX2UKPtO— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024
Місцева влада у ніч проти 2 серпня спочатку заявляла про загрозу ракетних ударів, а згодом з'явилося повідомлення про небезпеку атаки БпЛА у Курській області.
Наразі немає даних щодо можливих наслідків, пошкодження об'єктів чи постраждалих.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 2 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Вибухи було чутно в Саках, Євпаторії, Балаклаві, Севастополі та Сімферополі.
Окупаційна влада заявила, що за попередньою інформацією, над Севастополем збили чотири повітряні цілі. Так званий губернатор міста Развожаєв заявляє, що уламки збитих ракет пошкодили лінії електропередач, а також деякі з уламків лежать у дворах приватних будинків.
Нагдаємо, у ніч на 31 липня внаслідок атаки безпілотників у Курській області РФ сталася пожежа на одному з об'єктів.
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