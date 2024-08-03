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Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
Уночі в Ростовській області горів комбінат «Атлас»
фото: скріншот

Губернатор Ростовської області заявив, що вночі регіон нібито атакували 55 дронів

У ніч на 3 серпня окупанти атакували Вінниччину та Одеську область. Безпілотники атакували Ростовську область, зокрема вибухи пролунали на аеродромі «Морозовськ» та комбінаті «Атлас». «Главком» зібрав головні новини ночі проти 3 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

На Вінниччині російський «шахед» влучив в інфраструктурний об'єкт

У ніч на 3 серпня російський безпілотник влучив в обʼєкт інфраструктури у Вінницькій області. Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

«В області є влучання в обʼєкт інфраструктури. Підрозділи ДСНС працюють на місці. До відбою тривоги перебувайте в укритті! Бережіть себе!» – повідомила Заболотна.

В області було оголошено повітряну тривогу. Повітярні сили попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Вінниччини.

Атака на Ростовську область 

У ніч на 3 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Мешканці повідомили, що було атаковано військовий аеродром «Морозовськ». Очевидці припускали, що горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах. 

За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для армії РФ.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, постраждалих немає.

В Одесі пролунали вибухи

У ніч на 3 серпня, під час повітряної тривоги, в Одесі пролунали вибухи. Про це повдіомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Під час атаки «шахедів» на Одесу, Труханов повідомив, що в місті пролунали вибухи. Після цього у Повітряних силах повідомили також про швидкісну ціль в напрямку Одещини з Чорного моря.

Мер Одеси зазначив, що на Одещині працювала протиповітряна оборона.

США посилюють присутність на Близькому Сході

Сполучені Штати Америки вирішили посилити свою військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану і підтримуваних ним угруповань. Про це на брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами речниці, міністр оборони США Ллойд Остін планує віддати розпорядження про передислокацію сил в регіоні.

Згодом на сайті Білого дому з'явилася заява щодо розміщення сил США на Близькому Сході. У ній вказано, що  
з  метою збереження присутності авіаносної ударної групи на Близькому Сході Остін наказав, щоб авіаносна ударна група USS ABRAHAM LINCOLN замінила авіаносну ударну групу USS THEODORE ROOSEVELT, яка зараз перебуває в зоні відповідальності Центрального командування.   

Також за наказом Остіна до Європейського командування США і Центрального командування США передадуть додаткові крейсери і есмінці, здатні протистояти балістичним ракетам. 

Буданов розповів, чи може РФ повністю знищити українську енергосистему

Російські удари по українській енергетиці можуть значно ускладнити роботу української енергосистеми, але повістю її знищити не вдасться. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону.

«Всі ці вузли дуже сильно захищені. Так само як у нас їх намагаються захистити. Так само, такі ж подібні заходи відбуваються в Росії. Тільки вони пішли шляхом більше нарощення системи ППО. В них для цього спроможності набагато більші. Бо вони є виробниками таких систем. Тому, сказати, що це ми зараз покладемо їхню енергосистему, ну, це трошки, мабуть, некоректно буде», – розповів Буданов.

Разом з тим він заявив, що і у РФ немає можливості повністю зруйнувати українську енергосистему.

Теги: окупанти міністр системи ППО вибух росія безпілотник

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