Politico: Атаки на лікарні – частина плану Путіна

Кремль намагається не брати на себе відповідальність за такі напади. У Сирії він звинуватив так звану Ісламську державу. В Україні він звинувачує Київ

Російська крилата ракета Х-101, що влучила в київську дитячу лікарню «Охматдит» на початку цього тижня, є воєнним злочином, але це не була випадковість. Росія вже давно обирає лікарні мішенню у війнах, які вона веде в Україні, Сирії та Чечні, і мета у неї проста, хоча й жахлива: залякати населення, щоб люди чинили тиск на свої уряди й змусили їх капітулювати, зазначає Politico.

«Емпіричні дані свідчать про те, що це російська тактика ведення звичайної війни. Росія вже має досвід нападів на лікарні», – сказав Фабіан Хоффманн, експерт з ракетних озброєнь і докторант дослідницького центру ядерного проєкту в Осло.

Існує також військове обґрунтування дій Путіна. Весняний наступ Росії на Харків призупинився. На східному фронті вона поступово просувається вперед, але ціною величезних людських жертв і втрат техніки.

«Російська армія атакує цивільні райони, щоб розосередити ресурси українських сил, які зараз сконцентровані вздовж фронту. Москва знає, що Україна потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту своїх міст і неба, і вона використовує цю слабкість з руйнівними наслідками», — написав Руслан Трад, дослідник Атлантичної ради, в газеті The Moscow Times.

На сьогодні Росія пошкодила понад 1 600 медичних центрів і зруйнувала понад 200 лікарень в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров'я України в червні. Російські війська також обстрілюють машини швидкої допомоги та інші транспортні засоби медичної евакуації у прифронтових регіонах.

Подібні речі відбувалися і в Сирії, де Росію звинувачували в бомбардуванні численних лікарень протягом усієї її участі у військовій кампанії. Неурядова організація «Лікарі за права людини», яка відстежує атаки на інфраструктуру охорони здоров'я, виявила, що російські або ж сирійські війська відповідальні за атаку на 541 медичний заклад за 10-річний період.

«Обстрілюючи лікарні та інші об'єкти цивільної інфраструктури, Росія має на меті примусити цивільне населення до капітуляції. Змусити країну, на яку вона нападає, піти на умови Кремля щодо припинення війни», – заявив Назар Волошин, представник української армії.

Микола Бєлєсков, військовий аналітик і науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України, вважає, що напади на лікарні є прикладом ведення тотальної війни, якому надає перевагу Кремль.

«Ключова відмінність ведення тотальної війни від класичної полягає в тому, що поряд з бойовими діями на лінії фронту і завданням ударів по суто військових об'єктах, також завдаються удари по цивільній інфраструктурі, щоб підірвати волю населення до опору», – сказав Бєлєсков.

Кремль намагається не брати на себе відповідальність за такі напади. У Сирії він звинуватив так звану Ісламську державу. В Україні він звинувачує Київ.

До слова, США та Україна працюють над відповіддю на російський удар по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван. Радник Білого дому зазначив, що США побачили жахливу реальність російської жорстокості.

Нагадаємо, 8 липня Росія завдала масованих ударів по Києву, Дніпру, Краматорську, Кривому Рогу, Слов'янську. Внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків. Пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит».

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Згодом російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії після ракетної атаки по дитячій лікарні «Охматдит» передав Головному управління розвідки документи. Вони висвітлюють діяльність його військової частини та приватні фото командного складу.

У пропагандистському матеріалі автор не лише прямо пише, що Росія навмисно вбиває цивільне населення України, а й закликає росіян не боятися визнати удар по «Охматдиту».