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Медичне забезпечення захисників: Умєров анонсував відкриття спеціальної лабораторії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Медичне забезпечення захисників: Умєров анонсував відкриття спеціальної лабораторії
В Україні не існує державних стандартів якості турнікетів
фото: Depositphotos

Міноборони планує покращити медичне забезпечення українських воїнів

В Україні запрацює спеціальна лабораторія для визначення якості турнікетів. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров під час виступу на першому міжнародному Конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя.

Відкриття зазначеної лабораторії є частиною планів Міноборони щодо покращення медичного забезпечення українських захисників.

«Лабораторія для визначення якості турнікетів. Ми відкриваємо спецлабораторію, яка буде здійснювати перевірку і сертифікацію турнікетів», – анонсував Умєров.

За його словами, контроль якості цих важливих медичних засобів дозволить гарантувати їх надійність під час надання допомоги пораненим бійцям.

До відома, турнікет – засіб, призначений для зупинки кровотечі на полі бою. Утім, неякісні вироби можуть порватись під час транспортування пораненого або навіть під час накладання. Використання ненадійних турнікетів значно збільшує ризики для життя військових.

Нині ж в Україні не існує державних стандартів якості турнікетів. Але МОЗ вже написало проєкт вимог до виробів, а Міноборони минулого року створило департамент, який має розробити стандарти якості турнікетів.

Нагадаємо, що, за даними Міноборони, понад 75% поранених захисників повертаються до служби після реабілітації.

До слова, до кінця року Міноборони разом із Генштабом ЗСУ повинні розгорнути медичну інформаційну систему у військових частинах.

Як повідомлялося, уряд ухвалив постанову про затвердження лікувальних, реабілітаційних, відновлювальних заходів з адаптації осіб, звільненими з ворожого полону.

До відома, за останні шість місяців Україна підготувала близько півтори тисячі бойових медиків, але це значно менше за реальні потреби. 

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Теги: медицина армія війна військові

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