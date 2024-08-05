Україна примусово евакуйовуватиме дітей з двох населених пунктів Донеччини

У Мінреінтеграції зазначають, що евакуація здійснюється безплатно

Через безпекову ситуацію ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Учасники Коордштабу одноголосно підтримали проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками з окремих населених пунктів Донецької області. Йдеться про евакуацію із населених пунктів Покровського і Краматорського районів Донецької області до безпечних регіонів. Зокрема з міст Селидове та Новогродівка», – йдеться у повідомленні.

Евакуацію планують провести протягом 60 діб.

Зауважується, що у більш безпечних регіонах евакуйовані діти разом з особами, що супроводжують, будуть забезпечені безплатним прихистком, гуманітарною допомогою та психологічною підтримкою.

У Мінреінтеграції зазначають, що евакуація здійснюється безплатно. Для попереднього запису необхідно зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА з питань проведення евакуації за номером: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у месенджери WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, що у 12 населених пунктах Донецької області планують провести примусову евакуацію сімей з дітьми.

Раніше повідомлялося, що через безпекову ситуацію у шести населених пунктах Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей із батьками чи законними представниками.

До слова, під час евакуації у Вовчанській громаді група з шести людей підірвалася на російській розтяжці.