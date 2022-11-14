Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Словенії главою держави вперше може стати жінка

Альона Боженко
glavcom.ua
У Словенії главою держави вперше може стати жінка
На виборах у Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар
фото із відкритих джерел

Остаточні результати виборів будуть оприлюднені 29 листопада

У другому турі президентських виборів у Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар, вона стане першою жінкою-главою держави, такими наразі є попередні результати на основі 99 відсотків підрахованих голосів, передає Reuters.

Чиновниця набрала 53,86 відсотка голосів у другому турі, а її суперник, політик правого спрямування і колишній міністр закордонних справ Андже Логар, набрав 46,14 відсотка.

«Я зроблю все, що в моїх силах, щоб працювати в ім'я фундаментальних та конституційних прав людини, демократичних прав та демократії», – сказала політик.

Остаточні результати будуть оприлюднені 29 листопада, коли будуть підраховані голоси виборців із-за кордону та тих, хто надсилав свої бюлетені поштою. Оглядачі стверджують, що ті голоси не впливатимуть на результат.

Варто зауважити, що президент Словенії має переважно церемоніальну функцію. Глава держави є головнокомандувачем Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі керівництво Центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.

Новий глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п'ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словенія передасть українським військовим 28 танків M-55 S.

Теги: міністр Словенія президент парламент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні до України прибудуть БМП, які передала Словенія
Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій
21 червня, 15:20
Словенія допоможе Україні з відбудовою Харкова
Словенія допоможе Україні з відбудовою Харкова
27 липня, 17:46
Відомство Сергія Лаврова осоромилося своїм дописом про «брудну бомбу» України
Уряд Словенії присоромив Росію за фейк про «брудну бомбу»
26 жовтня, 21:24

Політика

У Словенії главою держави вперше може стати жінка
У Словенії главою держави вперше може стати жінка
Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для Росії
Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для Росії
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
Соратниця Тихановської назвала двох осіб, які влаштували війну в Україні
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Білий дім анонсував новий пакет військової допомоги Україні
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Дай, Боже, здоров'я Путіну!
137K
Саміт G20: Індонезія виступила з несподіваною заявою щодо РФ
79K
Скабєєва пояснила, чому Росія ганебно програє у війні з Україною
47K
Чому Путін ігнорує саміт G20: Шольц висловив свою версію
38K
Сунак готує на саміт G20 гучну заяву про злочини режиму Путіна
23K
Аналітик розповів, кому Путін може передати владу

Новини

ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
11 листопада, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту