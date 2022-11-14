У Словенії главою держави вперше може стати жінка

Остаточні результати виборів будуть оприлюднені 29 листопада

У другому турі президентських виборів у Словенії перемагає Наташа Пірц Мусар, вона стане першою жінкою-главою держави, такими наразі є попередні результати на основі 99 відсотків підрахованих голосів, передає Reuters.

Чиновниця набрала 53,86 відсотка голосів у другому турі, а її суперник, політик правого спрямування і колишній міністр закордонних справ Андже Логар, набрав 46,14 відсотка.

«Я зроблю все, що в моїх силах, щоб працювати в ім'я фундаментальних та конституційних прав людини, демократичних прав та демократії», – сказала політик.

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Остаточні результати будуть оприлюднені 29 листопада, коли будуть підраховані голоси виборців із-за кордону та тих, хто надсилав свої бюлетені поштою. Оглядачі стверджують, що ті голоси не впливатимуть на результат.

Варто зауважити, що президент Словенії має переважно церемоніальну функцію. Глава держави є головнокомандувачем Збройними силами, а також призначає кількох вищих посадових осіб, у тому числі керівництво Центрального банку. Більшість кандидатур має затвердити парламент.

Новий глава держави має вступити на посаду 23 грудня, коли закінчиться п'ятирічний мандат нинішнього президента Словенії Борута Пахора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словенія передасть українським військовим 28 танків M-55 S.

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