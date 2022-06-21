  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій
рус
    Події в Україні

    Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій

    Сьогодні до України прибудуть БМП, які передала Словенія - Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій
    Сьогодні до України прибудуть БМП, які передала Словенія
    фото: 24UR

    Словенія отримає від США ваучер на покупку зброї

    Словенія передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій. Очікується, що техніку доставлять до західної України сьогодні, 21 червня. Про це повідомляє 24UR.

    В обмін на це Словенія отримає від Сполучених Штатів ваучер на покупку зброї на суму, що перевищує пожертвування.

    Зазначається, що машини BVP M80A роками зберігалися серед танків та іншої бронетехніки і їх дезактивація зайняла кілька тижнів. Логістичні проблеми не дозволили прискорити поставки в Україну, ймовірно, через заборону Угорщини на перевезення зброї на схід.

    Бойове хрещення M80 BVP отримала на кривавих полях битв Югославії, і Словенія виконала свою обіцянку Україні, внісши свій внесок в її оборону. Словенія також допоможе Україні бронетехнікою, яка вже знаходиться на залізничній станції Престранек в готовності до відправки.

    Бойова машина піхоти – це амфібійна гусенична машина з екіпажем з трьох солдатів і місцем для збройного загону. Він оснащений 20-міліметровою гарматою, кулеметом і пусковими установками протитанкових ракет Maljutk.

    Раніше повідомлялося, що в рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113.

    Греція відправить в Україну радянське озброєння.

    Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

    Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків.

    Читайте також: У найближчі чотири доби особливо небезпечно ігнорувати повітряну тривогу – Арестович


    Теги: росія окупанти США війна машини Україна Словенія озброєння окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій