Словенія передала Україні 35 броньованих машин-амфібій

Словенія передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій. Очікується, що техніку доставлять до західної України сьогодні, 21 червня. Про це повідомляє 24UR .

В обмін на це Словенія отримає від Сполучених Штатів ваучер на покупку зброї на суму, що перевищує пожертвування.

Зазначається, що машини BVP M80A роками зберігалися серед танків та іншої бронетехніки і їх дезактивація зайняла кілька тижнів. Логістичні проблеми не дозволили прискорити поставки в Україну, ймовірно, через заборону Угорщини на перевезення зброї на схід.

Бойове хрещення M80 BVP отримала на кривавих полях битв Югославії, і Словенія виконала свою обіцянку Україні, внісши свій внесок в її оборону. Словенія також допоможе Україні бронетехнікою, яка вже знаходиться на залізничній станції Престранек в готовності до відправки.

Бойова машина піхоти – це амфібійна гусенична машина з екіпажем з трьох солдатів і місцем для збройного загону. Він оснащений 20-міліметровою гарматою, кулеметом і пусковими установками протитанкових ракет Maljutk.

Раніше повідомлялося, що в рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113.

Греція відправить в Україну радянське озброєння.

Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог також веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.

Станом на 21 червня втрати ворога склали 34 100 осіб особового складу та 1496 танків.



