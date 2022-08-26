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У світі близько 20 вулиць перейменовано на честь України: список країн

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У світі близько 20 вулиць перейменовано на честь України: список країн
фото: МЗС України

У шістьох з цих країн українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії

Близько 14 країнах світу перейменували чи назвали на честь Україні свої вулиці, як знак солідарності. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«На сьогодні в рамках кампанії «Ukraine Street» на знак солідарності з Україною перейменували чи назвали на честь нашої країни близько 20 вулиць і площ у 14 країнах світу. Це Чехія, Польща, Литва, Латвія, Албанія, Словаччина, Норвегія, Канада, Угорщина, Естонія, Швеція, Франція, Ісландія, Люксембург, США», – зазначається у повідомленні.

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У шістьох з цих країн українські назви отримали вулиці та площі, на яких знаходяться дипломатичні установи Росії.

Нагадаємо, посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що у Нью-Йорку відоме перехрестя Брайтон-Біч тепер отримало нову назву на честь України і буде називатися – «Український шлях». Також повідомлялося, що Київська міська рада 25 серпня перейменувала 102 столичних топоніми, зокрема перейменувала проспект Володимира Маяковського на Троєщині на проспект Червоної Калини. 

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Теги: вулиця Україна війна МЗС

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