За два місяці Київрада не проголосувала за перейменування вулиці на честь Ратушного

У Києві може з'явитися вулиця на честь Романа Ратушного

На засіданні 25 серпня не було вулиці Романа Ратушного, тому що Департамент суспільних комунікацій просто не встиг підготувати проєкт рішення

У Київраді розпочали реалізацію пропозицій щодо перейменування столичних вулиць у процесі дерусифікації. Так, 25 серпня під час засідання перейменували понад 100 з близько 300 об'єктів в усіх районах Києва. Водночас на засіданні не було вулиці Романа Ратушного, оскільки Департамент суспільних комунікацій не встиг підготувати проєкт рішення. Про це повідомила депутатка Київради та військовослужбовець ЗСУ Аліна Михайлова у Facebook.

Михайлова нагадала, що 18 червня міський голова Віталій Кличко публічно пообіцяв вшанувати пам‘ять Романа Ратушного і назвати на його честь київську вулицю.

На голосування винесли вулицю Волгоградську в Солом‘янському районі. Майже 30 000 киян проголосували за вулицю Романа Ратушного. Це перейменування пройшло всі процедури.

Проте на засіданні 25 серпня не було вулиці Романа Ратушного, тому що Департамент суспільних комунікацій просто не встиг підготувати проєкт рішення.

«Тобто у нас на зарплаті з податків киян сидить цілий департамент, який за два місці не встиг написати 4 сторінки в ворді?», – запитала депутатка Київради.

Вона зауважила, що усі перейменування важливі, але це – особливо актуальне, адже Роман Ратушний – це уособлення Києва, який загинув конкретно в цій війні. За її словами, він мав йти у першій десятці на перейменування.

Михайлова запропонувала свою допомогу у розв’язанні цього питання. Так, помічник депутатки, студент 4 курсу підготував текст проєкту рішення і пояснювальної записки за 10 хвилин.

«Може розженемо той Департамент і візьмем якогось студента на практику? Більше користі буде», – запропонувала вона.

Окрім цього, 20 червня Михайлова звернулась до міського голови з проханням надати Роману Ратушному звання «Почесний громадянин міста Києва» і звернутись із таким клопотанням до Київради на найближчому засіданні, проте з того часу клопотання досі не було.

За словами депутатки, проблема в тому, що земельні та будівельні питання вирішуються швидко й ефективно, а вшанування Героїв треба виборювати й протискати. Вона наголосила, що так не має бути на 6-му місяці повномасштабної війни.

Михайлова закликала на найближче засідання Київради подати проєкт рішення про перейменування вулиці Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. На те ж засідання подати проєкт рішення про присвоєння Ратушному звання «Почесний громадянин міста Києва» посмертно.

Нагадаємо, активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.

Під час прощання з загиблим на фронті Романом Ратушним міський голова Віталій Кличко пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови в пам’ять про активіста.

Раніше у Протасовому Яру в Києві було створено кілька квіткових композицій на честь загиблого в російській війні проти України Романа Ратушного.