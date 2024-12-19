Угорщина прихистила польського депутата, який перебуває в розшуку. Між країнами розгорівся скандал

Ексзаступника міністра юстиції Польщі Марчіна Романовського підозрюють у кримінальних злочинах і розшукують за європейським ордером на арешт

Варшава назвала дії угорського уряду ворожим актом

Польща засудила рішення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана надати політичний притулок польському депутату та ексзаступнику міністра юстиції Марчіну Романовському, якому інкримінують розтрату бюджетних коштів. Про це 19 грудня заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

«Ми розглядаємо рішення уряду Віктора Орбана надати політичний притулок Марчіну Романовському, якого підозрюють у кримінальних злочинах і якого розшукують за європейським ордером на арешт, як акт, ворожий Республіці Польща та принципам Європейського Союзу», – написав глава польського МЗС.

За його словами, польський уряд оголосить про свої подальші дії в цьому питанні у п’ятницю 20 грудня.

Перед цим адвокат Романовського Бартош Левандовський в етері RMF FM заявив, що угорський уряд надав притулок Марчіну Романовському, депутату від партії «Право і справедливість» і колишньому заступнику міністра юстиції. У липні 2024 року його затримали в межах розслідування можливих зловживань коштами Фонду справедливості – спеціальної структури для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі.

Як розповів Левандовський, угорська влада надала політичний притулок Марчіну Романовському через «дії польського уряду і підпорядкованої йому Національної прокуратури, які порушили його права і свободи».

Нагадаємо, колишній заступник міністра юстиції Марчін Романовський переховувався з початку грудня. Чиновник із липня уникав арешту завдяки імунітету, наданому йому Парламентською асамблеєю Ради Європи. Після зняття з посади він втік із Польщі до іншої країни ЄС, сказав речник Національної прокуратури Пшемислав Новак.