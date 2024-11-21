Керівництво українських та польських прикордонників обговорило методи спільної протидії злочинності

Україна і Польща обговорили ситуацію на спільному кордоні

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко та головний комендант Прикордонної варти Республіки Польща Роберт Баган під час зустрічі в Хелмі обговорили ситуацію на спільному кордоні, стан його охорони та заходи боротьби з транскордонною злочинністю. Про це інформує Державна прикордонна служба.

«Сторони підтвердили, що ситуація на спільному державному кордоні повністю контролюється», – йдеться в повідомленні.

Обговорюючи питання функціонування пунктів пропуску на кордоні, учасники зустрічі зазначили, що прикордонний рух залишається стабільним, однак його інтенсивність зросла через збройну агресію Росії проти України. Крім того, з обох сторін було вжито організаційні та інфраструктурні заходи для покращення контролю на кордоні та збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску.

Керівники позитивно оцінили роботу Консультаційних пунктів та підкреслили, що швидкий обмін інформацією значно покращує забезпечення прикордонного контролю.

Під час зустрічі було наголошено, що основними загрозами залишаються спроби незаконного перетину кордону та контрабандна діяльність, зокрема переміщення тютюнових виробів з України до Польщі як через пункти пропуску, так і поза ними. Керівники прикордонних служб обох країн відзначили, що вживаються всі необхідні заходи для належної охорони спільного кордону, контролю руху через кордон та функціонування пунктів пропуску.

Сторони домовилися про подальший розвиток співпраці з охорони спільної ділянки кордону, взаємодії оперативно-розшукових підрозділів та обміну інформацією щодо ситуації на кордоні.

До слова, на Вовчанському напрямку у Харківській області прикордонники відбили штурм російських військ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Раніше Державна прикордонна служба України повідомила про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. У порівнянні з минулими роками, статистика свідчить про позитивну тенденцію, що підкреслює покращення ситуації на кордоні.

Зауважимо, що Державна прикордонна служба опублікувала щемливу історію про те, як військовий пожертвував усі зібрані кошти на своє лікування, аби оплатити лікування свого побратима.