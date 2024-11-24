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Німеччина може передати Україні ракети Taurus: експосол назвав час і умову

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Німеччина може передати Україні ракети Taurus: експосол назвав час і умову
Вибори у Німеччині відбудуться у лютому 2025 року
фото з відкритих джерел

За оптимістичним сценарієм, Україна зможе отримати далекобійні німецькі ракети не раніше квітня 2025 року

Після дострокових виборів у Німеччині та зміни голови федерального уряду Україна може отримати далекобійні німецькі ракети Taurus. Однак, це станеться не раніше квітня 2025 року. Таку думку висловив колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, існує велика ймовірність перемоги на парламентських виборах Християнсько-демократичного союзу, після чого канцлером ФРН стане лідер цієї партії Фрідріх Мерц. Цей політик неодноразово заявляв про необхідність передати Taurus Україні.

«Я не можу уявити за будь-яких розкладів цієї коаліції, навіть якщо соціал-демократи (партія чинного канцлера Олафа Шольца, який проти передавання Україні Taurus, – ред.) стануть у ній «молодшим партнером», що вони це заблокують», – зазначив український дипломат з великим досвідом роботи у Німеччині.

Андрій Мельник вважає, що, за оптимістичним сценарієм, Україна зможе отримати далекобійні німецькі ракети не раніше квітня 2025 року, хоча вибори відбудуться ще 23 лютого. За його словами, німецькі політичні реалії свідчать, що коаліційні переговори тривають не менш як два місяці.

«Це означатиме, що цей уряд, який зараз є, виконуватиме обов'язки до того часу… Це означає, що майбутні майже пів року, швидше за все, нічого не відбуватиметься», – пояснив дипломат.

Посол України в Німеччині стверджує, що Фрідріх Мерц має майже стовідсоткові шанси на те, щоб замінити на посаді соціал-демократа Олафа Шольца. Перешкодити цьому може лише якийсь «політичний суперскандал».

«Це має статися якийсь землетрус політичний, якийсь суперскандал, який росіяни, до речі, можуть запросто готувати. Вони, на жаль, до цього здатні. Якийсь скандал, який, наприклад, завдасть іміджевих втрат саме потенційному канцлеру Мерцу для того, щоб цього не відбулося», – вважає Андрій Мельник.

Нагадаємо, німецька партія «Зелених» обрала на своєму з’їзді віцеканцлера Роберта Габека кандидатом на посаду канцлера, готуючись до позачергових федеральних виборів у лютому 2025 року.

Раніше голова партії «Християнсько-демократичний союз» Фрідріх Мерц назвав нинішнього канцлера Олафа Шольца «кульгавою качкою» та закликав прискорити організацію виборів після розпаду коаліційного уряду. 

Як відомо, в уряді Німеччини відбуваються значні політичні ротації. Обов'язки Крістіана Лінднера, звільненого з посади голови Мінфіну ФРН за рішенням німецького канцлера Олафа Шольца, візьме віце-канцлер, міністр у справах економіки Роберт Хабек. Зазначається, що уряд країни залишать чотири міністри від ВДП, їх місця до подальших розпоряджень Шольца займуть представники «Зелених».

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Теги: міністр переговори Фрідріх Мерц землетрус Україна Андрій Мельник скандал посол партії радіо Свобода вибори росіяни

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