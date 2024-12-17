Зеленський зустрівся з прем'єром Польщі

Політики обговорили ситуацію на полі бою, постачання зброї та питання українських біженців

У Львові президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Про це глава нашої держави повідомив у Telegram.

Політики обговорили ситуацію на полі бою, постачання зброї та питання українських біженців в Польщі.

🇺🇦🇵🇱На зустрічі президента Зеленського та прем'єра Туска у Львові йшлося про ситуацію на полі бою та у дипломатії pic.twitter.com/aOcEGa9XFS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 17, 2024

«Ми в деталях обговорили ситуацію на полі бою та в дипломатії – бачимо однаково, що Україні потрібен справедливий мир, що Україні треба бути сильною й потрібне зміцнення», – каже він.

За словами Зеленського, Україна отримала від Польщі 45-й пакет військової допомоги, він вже реалізовується. Очікується, що наступний пакет Польща надасть у лютому 2025 року.

Як наголосив президент, серед пріоритетів України є вступ в ЄС і НАТО. Своєю чергою Дональд Туск заявив, що Польща готова сприяти Україні в цих питаннях. Йшлося й про врегулювання історичних суперечностей. Зеленський додав, що спільна робота міністерств культури вже почалась і є прогрес. Втім, наголосив, що пріоритетнішими є виклики сьогодення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше провів розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації дій. Під час розмови із Туском вони обговорили питання прогресу України на євроінтеграційному треку та пріоритети піврічного головування Польщі в Раді ЄС, що розпочнеться у січні.

До слова, Дональд Туск заявив, що мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися цієї зими. Прем'єр-міністр заявив, що Варшава активно братиме участь у будь-яких переговорах, коли 1 січня почне головувати в Європейському Союзі. Також він анонсував низку розмов, які стосуватимуться «насамперед ситуації за східним кордоном» Польщі.