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Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Орбан заявив, що Зеленський відмовився від перемир'я на Різдво. Реакція Офісу президента
Орбан писав, що його країна запропонувала Україні оголосити режим припинення вогню на Різдво
фото: hungarytoday.hu

Радник президента: Ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами

Офіс президента прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про нібито відмову Володимира Зеленського від ідеї перемир’я на Різдво. Там зазначили, що угорська сторона не проводила жодних обговорень з Україною. Про це зауважив радник президента Дмитро Литвин.

«Як і завжди, з Україною угорська сторона нічого не обговорювала. Як і завжди, про свої контакти з Москвою угорська сторона не попереджувала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що», – йдеться у заяві.

Литвин зауважив, що Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених. За його словами, вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. 

«Як і завжди, ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти, – разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі. Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки», – наголосив радник президента.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив у соцмережі X, що його запропонувала Україні оголосити припинення вогню та здійснити великий обмін військовополоненими на Різдво, але нібито отримала відмову від Володимира Зеленського.

«Ми запропонували різдвяне перемир’я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли!», – написав Орбан.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.  Як зазначається, дзвінок відбувся за ініціативи угорського політика. Орбан висловив зацікавленість у спільному пошуку шляхів врегулювання «кризи» політичним і дипломатичним шляхом, зокрема з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів.

Згодом президент України Володимир Зеленський, коментуючи телефонну розмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з Володимиром Путіним, підкреслив, що розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. 

Теги: Віктор Орбан Угорщина Україна Володимир Зеленський Офіс президента

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