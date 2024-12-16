«Квартал 95» під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму

«Ми не офтальмологи, але між «майже не видно» і «немає» є різниця», – відреагували у «Кварталі 95»

Студія «Квартал 95» опублікувала анонс новорічного шоу, показавши карту України, на якій глядачі шоу не побачили українського Криму. Згодом ролик замінили, «збільшивши контрастність, щоб Крим побачили всі».

Спершу анонс було розміщено на офіційній сторінці «Кварталу 95» в Instagram, але згодом видалили його. У ролику автори показали карту світу, на якій замість Росії був зображений «Океан мрії». Проте разом з Росією з альтернативної карти «зник» й український Крим.

Вже сьогодні, 16 грудня, на офіційній сторінці студії в Instagram опублікували новий ролик, де «збільшили контрастність, щоб Крим побачили всі, у кого різко «погіршився зір».

У ролику автори студії «Квартал 95» показали карту світу, на якій замість Росії був зображений «Океан мрії» скриншот відео

«Ми не офтальмологи, але між «майже не видно» і «немає» є різниця, як і між лідерами думок та шукачами зради», – відреагували у «Кварталі 95».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Студія "Квартал 95" (@kvartal95official)

Нагадаємо, раніше в Україні виник скандал через шкільні підручники для 7-го класу, в яких карта України була зображена без Криму. Помилку виявили в електронній та друкованій версіях підручника з української мови. Міністерство освіти та науки відреагувало на такий скандал.Про це для «Новини.LIVE» розповів Ігор Хворостяний, гендиректор директорату шкільної освіти МОН. Автори підручника пояснили, що проблема виникла через помилку дизайнерів, які використали неправильно оформлену карту зі стокових зображень. В електронній версії ситуацію вже виправили, проте друковані примірники ще залишаються з невірною картою. Співавтор підручника, Анастасія Онатій, закликала вчителів провести уроки, присвячені Криму, і разом з учнями виправити карту, додаючи на ній півострів власноруч. Міністерство освіти України визнало ситуацію та зазначило, що працює над її виправленням, але не уточнило, які саме кроки будуть вжиті для друкованих версій.

У 2023 році Європарламент опублікував у соціальній мережі X допис із картою торгових угод ЄС із різними країнами. Україна на мапі була зображена без Криму та інших окупованих територій. Публікація обурила українців. У коментарях вони радили придивитись до автора допису на предмет його зв’язків із Кремлем та щонайменше звільнити його. Після цього в акаунті Європарламенту принесли публічні вибачення.