Угорщина оголосила про продовження «миротворчої місії» щодо України
Цього тижня заплановано дві події, які стануть частиною так званої угорської «миротворчої місії»
Угорщина цього тижня продовжить свою так звану «миротворчу місію» для завершення війни в Україні. Про це заявив очільник угорського МЗС Петер Сійярто після того, як прем'єр-міністр Віктор Орбан зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді, повідомляє AFP.
У понеділок Орбан провів переговори з новообраним президентом США Дональдом Трампом, його соратником мільярдером Ілоном Маском та майбутнім радником з питань національної безпеки Майком Волтцом. Сійярто також приєднався до поїздки Орбана до Флориди.
За словами Сійярто, переговори у США довели, що «не випадково... ті, хто виступає за мир в Україні, були в захваті від того, що президент Дональд Трамп переміг на цих виборах».
«Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра», – сказав він на брифінгу в Будапешті, не уточнюючи деталей.
Цього року Орбан вже двічі відвідував Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, і на обох переговорах також йшлося про Україну.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 2 липня вперше з 2010 року приїздив до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським, де закликав його «зробити перерву, припинити вогонь і потім почати переговори». Прем’єр приїхав наступного дня після того, як почався піврічний період головування Угорщини в Раді Європейського Союзу.
Після візиту до Києва Орбан вирушив з візитом до Москви. В Україні та ЄС наголосили: він не має жодних повноважень проводити переговори від імені Євросоюзу чи України. У відповідь на критику Орбан і сам визнав, що не має мандата на «мирні переговори», але стверджував, що Будапешт «може бути гарним знаряддям миру» в руках інших. Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.
Далі Орбан вирушив до Китаю. Глава Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном також казав про «швидке припинення вогню та політичне врегулювання» російсько-української війни, не зазначивши, які поступки з боку України передбачає це «швидке припинення вогню».
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні. У ньому Орбан висловив думку, що інтенсивність війни в Україні «радикально посилиться в найближчому майбутньому».
До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що продовжуватиме докладати зусиль, щоб «запобігти ескалації» війни в Україні. Він вирішив продовжити ініціативу, яку називає «миротворчою місією».
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