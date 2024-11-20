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Акторка Малкова вперше розповіла про домагання від легенди радянського та українського кіно

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Знаменитість стверджує, що інцидент стався 15 років тому в період її іспитів у виші. За словами Малкової, Володимир Талашко запросив її до себе додому, де й домагався
колаж: glavcom.ua

Через домагання відомого артиста Тетяна Малкова кинула навчання в університеті

Українська акторка Тетяна Малкова розповіла про домагання від зірки фільму «В бій ідуть лише старі», актора Володимира Талашка. Цим вона поділилася в інтервʼю Аліні Доротюк.

За словами артистки, це сталося, коли вона вступала до університету імені Карпенка-Карого. Талашко тоді викладав у виші і Малкова познайомилася з актором. Тоді Талашко викликав у неї довіру, адже він підтримував її та запевняв, що та обов'язково вступить.

Коли ж Малкова розповіла мамі про викладача, то жінка не підтримала намір доньки. 

«Я проходжу один іспит і знайомлюся з Талашко. Він мене помічає, а я дивлюся на нього, а для мене це дідусь. Уявляєш так, «святий дід». Я прийшла додому, зізналася мамі, що вступаю. Вона така: «А хто в тебе іспити приймає»? Я сказала, що Талашко. Вона сказала, що він дуже специфічна людина. Типу, давай чесно, ти не дуже талановита, і, мабуть, він тебе візьме не через талант, а за щось інше. Я це проігнорувала», – пригадала акторка.

Тетяна Малкова розповіла, що одного разу вибігла з іспиту, адже на неї сильно тиснули. Тоді вона була переконана, що акторство не її. Цього разу її теж підтримав Талашко. Ба більше, викладач порадив Тетяні зробили портфоліо, в чому він, мовляв, може допомогти, тож запросив її до себе додому. Акторка погодилася.

«Він сказав, що мені як актрисі треба зробити фотографії для портфоліо, що приїдеш до мене і ми все зробимо. Ну я ж, звісно, все зробимо. Я приїхала до нього додому, а він мені кидає коричневий светр. Він каже вдягни, зробимо нейтральний фон. Він дуже чітко зі мною розмовляв, максимально професійно. Я одягла цей светр, ми сідаємо, починаємо робити фото. А потім він каже, що треба спустити плече, а тепер зроби вигляд, що ти його знімаєш, а тепер знімай його. І тут всі пазли склалися. Я звідти ледь ноги винесла», – шокувала артистка.

Врешті, історія закінчилася тим, що артистка забрала документи з театрального університету. Акторка додала, що тривалий час вважала себе винною в інциденті, водночас зараз розуміє, що це не так. Вона наголосила, що Володимир Талашко не єдиний викладач, який домагався до студенток, проте поки не розголошувала особистість інших через відсутність доказової бази.

Нагадаємо, гучний секс-скандал довкола Володимира Талашка розгорнувся в серпні 2021 року. Тоді студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили актора в секс-домаганнях. Вони заявляли, що викладач запрошував їх до себе додому, аби, мовляв, допомогти в акторській кар'єрі, фотографував оголеними і схиляв до інтиму.

Володимир Талашко всі звинувачення заперечував, але в листопаді 2021-го за власним бажанням звільнився з університету. Взимку 2023 року поліція оприлюднила результати розслідування справи, згідно з якими Талашка визнали невинним через відсутність доказів.

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Теги: історія документи скандал розслідування поліція жінка акторка іспит

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