Хто увійшов до «Клубу білого бізнесу»? Податкова розкрила деталі

Члени так званого «Клубу білого бізнесу» з одного боку, отримають суттєві переваги у сервісі податкової служби, а з іншого – мають відчути послаблення фіскального тиску

До переліку наразі включено 8255 платників

Державна податкова служба (ДПС) оприлюднила назви підприємств, що увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого «Клубу білого бізнесу» або ж «податкового раю». Перелік оприлюднено на сайті «Територія високого рівня податкової довіри», повідомила пресслужба ДПС.

Загалом до переліку наразі включено 8255 платників, з них:

4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

169 резидентів «Дія Сіті»;

151 фізична особа – підприємець.

«Платниками, включеними до переліку, станом на 1 грудня 2024 року сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів», – зауважили у Податковій службі.

Як раніше писав «Главком», члени так званого «Клубу білого бізнесу» з одного боку, отримають суттєві переваги у сервісі податкової служби, а з іншого – мають відчути послаблення фіскального тиску.

У переліку податківців головне місце займає середній і дрібний бізнеси. Однак тут є компанії, які належать до найпотужніших фінансово-промислових груп.

Пальму першості за кількістю своїх представників (35 підприємств) у списку «білих» утримує «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Корпорація спеціалізується на виробництві та експорті агропродукції. Земельний банк в обробітку близько 300 тис. га. Основним інвестором є американська транснаціональна інвестиційна група NCH Capital (Нью-Йорк, США).

До того ж близько десяти компаній у зразковому списку податківців мають Віктор Пінчук (EastOne), Рінат Ахметов (SCM Group), Ігор Коломойський (з вересня 2023 року олігарх сидить у слідчому ізоляторі СБУ) і Геннадій Боголюбов (у червні 2024-го за чужим паспортом виїхав з України, наразі його оголошено у розшук) («Приват»), Петро Порошенко («Рошен»).

Також голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав найцікавішу тенденцію, яку вдалося виявити під час формування переліку, це – значна присутність малих та середніх підприємств.

Голова комітету Ради зазначив, що у переліку є і лідери за кількістю представників: 35 компаній корпорації «Агропросперіс» американців Джорджа Рора і Моріса Табасініка. Другим за присутністю у списку є Агропромисловий холдинг «Астарта» Віктора Іванчика – 25 компаній.

За словами нардепа, основна частина списку – це середні компанії. «Наприклад товариство з обмеженою відповідальністю «Промімпекс Полтава», (виробництво гумових виробів), ПП «Теплицьспецсервіс» (виробництво машин і устаткування загального призначення) або ТЗОВ «Зелена нива» вирощування зернових культур). І навіть ФОП-и (більше 150)», – пояснив він.

Гетманцев закликав бізнес та податкову спільно працювати над розширенням списку і наголосив, що перелік компаній переглядається щокварталу.