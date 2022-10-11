Головна Країна Політика
search button user button menu button

Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)
Опозиціонерка попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенка
фото з відкритих джерел

Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі. 

«Пане президенте Зеленський, в одному зі звернень ви сказали: «Ми не просимо світ боротись замість нас, ми просимо надати нам допомогу». Білоруси також не просять боротися замість нас. Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною», – заявила Тихановська.

Опозиціонерка нагадала про білорусів, які разом з українцями воюють проти агресії, а також про білоруських партизан, які діють попри загрозу розстрілу. Тому окремо попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенка.

«Лукашенко – ганьба моєї країни. Що Лукашенко оголосить завтра чи післязавтра – невідомо, бо він уже не ухвалює рішень, за нього це робить Кремль. Тому Білорусь має вийти з військових, політичних та економічних союзів з Росією, які підривають національні інтереси нашої країни», – додала опозиціонерка.

Тихановська додала, що вірить у поразку Росії та відновлення Україною територіальної цілісності й суверенітету.

Раніше Тиханоська заявляла, що жоден білорус не повинен вмирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна та помилки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Теги: окупанти Україна Білорусь росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тихановська закликає білорусів, яких вже відправили на війну складати зброю
Мобілізація в РФ: Тихановська звернулась до білорусів
21 вересня, 11:33
Опозиціонерка привітала українців з Днем Незалежності 
«У нас спільна боротьба». Тихановська емоційно звернулася до українців
24 серпня, 19:14
Тихановська оголосила створення перехідного уряду Білорусі
Тихановська заявила про створення перехідного уряду Білорусі
10 серпня, 01:32

Політика

Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)
Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)
США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні – Washington Post
США можуть переглянути темпи поставок зброї Україні – Washington Post
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Німеччина готується до нового потоку біженців із України
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
Соратник Зеленського викрив російську опозицію, яка мріє про крісло Путіна, а не про розвал імперії
Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Деокупація та ситуація на фронті: Зеленський провів Ставку
Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім
Авіаудари по Україні були сплановані ще до вибуху на Кримському мосту – Білий дім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
303K
Лукашенко вступив у війну. Що це означає для України
102K
Банкова оцінила загрозу нового вторгнення в Україну з боку Білорусі
62K
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
33K
Рашисти завдали ракетного удару з С-300 по Запоріжжю (фото) 
32K
Всеукраїнська тривога: вибухи лунають на Рівненщині, Київщині та в Кривому Розі
32K
Головний російський комуніст озвучив нові погрози Україні

Новини

Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
Сьогодні, 10:53
ЗСУ відбили п’ять атак і уразили пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Загроза нападу з боку Білорусі. ISW оцінив вірогідність атаки
Сьогодні, 06:27
Українська авіація за добу уразила 24 об’єкти окупантів – Генштаб
Вчора, 07:00
Ескалація не може вирішити проблеми Путіна – ISW
Вчора, 06:45
П'ять хороших новин 9 жовтня
9 жовтня, 21:30

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту