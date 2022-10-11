Війна з диктаторами. Тихановська звернулася до Зеленського із пропозицією (відео)

Тихановська пропонує Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням встановити дипломатичні та політичні відносини між Україною та Об'єднаним перехідним кабінетом Білорусі.

«Пане президенте Зеленський, в одному зі звернень ви сказали: «Ми не просимо світ боротись замість нас, ми просимо надати нам допомогу». Білоруси також не просять боротися замість нас. Ми пропонуємо Україні та українському народу збудувати альянс з демократичною Білоруссю. Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною та встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною», – заявила Тихановська.

Опозиціонерка нагадала про білорусів, які разом з українцями воюють проти агресії, а також про білоруських партизан, які діють попри загрозу розстрілу. Тому окремо попросила не ототожнювати білорусів із режимом Лукашенка.

«Лукашенко – ганьба моєї країни. Що Лукашенко оголосить завтра чи післязавтра – невідомо, бо він уже не ухвалює рішень, за нього це робить Кремль. Тому Білорусь має вийти з військових, політичних та економічних союзів з Росією, які підривають національні інтереси нашої країни», – додала опозиціонерка.

Тихановська додала, що вірить у поразку Росії та відновлення Україною територіальної цілісності й суверенітету.

Раніше Тиханоська заявляла, що жоден білорус не повинен вмирати через амбіції російського диктатора Володимира Путіна та помилки самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.