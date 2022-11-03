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Загроза з Білорусі: Генштаб повідомив, до чого РФ готує мобілізованих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза з Білорусі: Генштаб повідомив, до чого РФ готує мобілізованих
До Білорусі здійснюється переміщення військовослужбовців РФ, переважно укомплектованих мобілізованими
фото з відкритих джерел

Білоруська територія продовжує використовуватись агресором для завдання ракетних ударів по території України

Загрози наступу російських військ з північного напрямку найближчим часом не очікується, проте РФ переміщує військові підрозділи, переважно укомплектованих мобілізованими, до Білорусі. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

«До Білорусі на даний час здійснюється переміщення військовослужбовців РФ, переважно укомплектованих мобілізованими. Тому ми розуміємо, що для підготовки цього ударного угруповання необхідно провести підготовку військовослужбовців, злагодження підрозділів і відповідно спланувати та визначити якісь завдання. Протягом найближчих тижнів це не очікується. Це можливо не раніше, ніж через два-три місяці», – зазначив Громов.

За словами генерала на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, проте загроза можливого наступу залишається.

«Водночас, у цілому ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої союзної держави залишається неоднозначною. З одного боку, заяви та дії обох сторін свідчать, що поточним завданням є відволікання уваги та безпосереднє відтягування українських військ зі сходу та півдня нашої країни на північний напрям. Проте у більш віддаленій перспективі є загроза формування угруповання, що може бути задіяно в агресії проти України», – сказав Громов.

Представник Генштабу ЗСУ повідомив, що на даний час з російської території на основні військовій полігони Білорусі відбувається перекидання здебільшого підрозділів 1-ї танкової армії, насамперед – 2-ї мотострілецької дивізії, разом з технікою та щойно мобілізованими особами. «Так, упродовж жовтня переміщено близько 1,5 тисячі залізничних платформ з озброєнням військовою технікою, до 200 пасажирських вагонів, понад сотню вантажних вагонів з військовим майном», – повідомив Громов.

Він акцентував увагу, що білоруська територія продовжує використовуватись агресором для завдання ракетних ударів по території України. «Особлива роль тут відводиться авіабазі в районі населеного пункту Лунінець Брестської області, де розміщено іранські безпілотні літальні апарати, а також розміщується певна кількість їх операторів», – зазначив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу.

Раніше повідомлялося, що колишній посол України у Білорусі та експредставник ТКГ у Мінську Роман Безсмертний попередив, про необхідність підготовки до удару спільних білорусько-російських сил не тільки з півночі, а й з північно-східного напрямку.

Також нагадаємо, що в інтерв’ю «Главкому» колишній командир бригади білоруських десантників Валерій Сахащи повідлмив, що білоруська армія має непогану бойову підготовку, а тому може бути небезпечною для Збройних сил України.

Теги: росія війна Білорусь роман посол Генштаб військові армія

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